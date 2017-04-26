Çankaya Köşkü kapılarını bir kez daha Bahçeli'ye açacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından çıkan sonuç sonrası gündeme gelmesi beklenen konular arasında 'idam konusu' yer alıyordu. Bu konuda gerekli çalışmaların 16 Nisan'dan sonraya kalacağına dair açıklamalar kamuoyunda yerini bulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam konusunu Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, "Zaten Sayın Bahçeli 'ben desteklerim' dedi, Sayın Yıldırım aynı şekilde" açıklamasında bulunmuştu. Toplumun bu beklentisinin giderilmesi noktasında başlayacak çalışmalar öncesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden (AKPM) bir açıklama geldi ve 'Türkiye'ye siyasi denetim kararı' alındığı konsey tarafından duyuruldu. Bu noktada nabızlar yükseldi ve Türkiye tarafı bu kararı sert bir dille kınadığını belirtti.

Avrupa Konseyi Sözcüsü Holtgen, Türkiye'ye denetim kararının alınmasının ardından açıklama yaparak, "Türkiye Avrupa Konseyi'nde kalmaya devam edecek. Ancak idam cezası olmadan" dedi. Yıldırım ve Bahçeli'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin aldığı bu kararı bugün yapacakları görüşmede masaya yatırması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün programlarında olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. İki ismin yaptığı görüşmede kabine revizyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiye geri dönmesi noktasında değerlendirmede bulunabileceği konusu belirtilmişti. Ancak bu gelişmelerin yanı sıra dün gündemi sarsan AKPM kararına ilişkin de önemli değerlendirmelerin Erdoğan ve Yıldırım görüşmesinde yapıldığı tahmin ediliyor. Başbakan Yıldırım, bugün MHP lideri ile saat 12.00'de Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek ve tüm bu gelişmelerle bağlantılı olarak Bahçeli'ye bilgi verecek.

Öte yandan, Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık uzun soluklu olarak devam ediyor. Her geçen gün bu kararlılık doğrultusunda yapılan operasyonlar sonuç veriyor. Yıldırım'ın terörle mücadele konusunda da Bahçeli ile bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede referandumdan sonraki süreç, terörle mücadele ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin aldığı skandal kararın gündemde olacağı tahmin ediliyor.

Enise Vural



