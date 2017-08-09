Diğer
Kategoriler

Çankaya Köşkü’nde güvenlik toplantısı

Güvenlik toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

Çankaya Köşkünde güvenlik toplantısı

09 Ağustos 2017 10:40

Çankaya Köşkü’nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantıda başta yurt içi ve yurt dışında yürütülen terörle mücadele çalışmaları ele alınacak. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımların yanı sıra PKK ile mücadelede yapılan operasyonlarda alınan sonuçlar değerlendirilecek ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik alınacak önlemler ve atılacak adımların da masaya yatırılması öngörülüyor. Ayrıca sınır güvenliğine ilişkin istihbarat raporları da Başbakan Yıldırım ile paylaşılacak. 

Derya Yetim

Etiketler: Çankaya Köşkü, güvenlik toplantısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!