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Çankaya'da asayiş uygulaması

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle birlikte gerçekleştirilen gece denetimlerinde, eğlence mekanlarını mercek altına alındı.


08 Kasım 2016 11:13

Çok sayıda polis ve zabıtanın görev yaptığı uygulama gece 21.00 sıralarında başladı. Emniyet birimleri üst araması ve kimlik kontrolü ile genel asayiş uygulaması yaparken, Çankaya Belediyesi de eğlence mekanları ile restoranlarda ruhsat, ses düzeyi gibi kontrollerin yanı sıra halk sağlığını korumaya yönelik genel kontrolleri gerçekleştirdi. Kızılay bölgesinde gerçekleştirilen uygulama, eğlence mekanları ve barların yoğun olduğu Sakarya, Selanik, Tuna Caddeleri ile İnkılap ve Bayındır Sokaklarda sabah saatlerine kadar sürdü. 


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