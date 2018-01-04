Çankaya'da nostalji yolculuğu

1930’lu yıllardan itibaren Türk ekonomi tarihinde yapılan en önemli atılımlardan biri olan Sümerbank’ın binlerce deseni Çağdaş Sanatlar Merkezinde, Ankaralılarla buluşacak. Sergide Sümerbank Halkapınar Basma Sanayii’nin 1956-2001 yılları arasında üretilmiş ve dijital ortama aktarılan 6 bin 600 kumaşı yer alacak. 1930’lu yıllarından 2000’li yılların başına kadar dünya kültür ve moda tarihi açısından önemli olaylar ve bu olayların Türkiye’deki yansımalarının bir zaman çizelgesi üzerinde anlatılacağı sergi, 12 Ocak’ta kapılarını açacak.

Cumhuriyet dönemi sanayileşme hamlesinin temelini teşkil eden sembol isimlerinden biri olan Sümerbank, kumaşları ve özgün desenleri ile ulusal bir tekstil desen üslubu ve moda oluşturmasıyla hafızalarda yer etti. 2000’li yıllardan itibaren üretimi durdurulan Sümerbank’tan geriye kalan tekstil arşivi, Bursa Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi tarafından koruma altına alınarak geçmişin geleceğe taşınması sağlandı.

Nazilli Basma Sanayii Müessesesine ait kumaş arşivi, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından, İzmir Halkapınar Basma Sanayii Müessesesine ait arşiv ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından korunmaya alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından dijital ortama aktarılarak hazırlanan proje sergi, 12 Ocak 12 Şubat tarihleri arası Çağdaş Sanatlar Merkezinde Başkentlilerin ilgisine sunulacak.