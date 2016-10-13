Birbiri ardına yaptığı açılışlarla birçok yeni parkı halkın kullanımına sunan Çankaya Belediyesi, bir yandan da eski parklarını yenilemeye devam ediyor. Tüm parklarda bakım onarım ile eksiklikler giderilirken, 50’den fazla park ise büyük çaplı revizyona tabi tutuluyor. Aydınlatma sistemlerinden renkli desenli asfalt yollarına, bitkisel düzenlemeden oturma grupları ve çocuk oyun alanlarına kadar tepeden tırnağa elden geçirilen parklar, yeni park görünümüne kavuşuyor.

Nisan ayında başlayan revize kapsamında ilçenin değişik bölgelerinden yaklaşık 35 mahallede çalışma yapılıyor. Maltepe, Yücetepe, Eti, Esat, Muhsin Ertuğrul, Aşık Paşa, Bademlidere, Umut, Metin Oktay, 100. Yıl, Cebeci, Aziziye, 50. Yıl, Güvenevler, Yıldızevler, Naci Çakır, Osman Temiz, Mürsel Uluç, Aydınlar, Sokullu, İlk Adım, Huzur, Oran, Sancak, Birlik, Kırk Konaklar, Çukurambar, Ayrancı, Harbiye, İncesu, Bahçelievler, Ümitköy mahallelerinde bulunan parkların bir kısmı tamamlanırken, bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılışları yapılan yeni parkların yanı sıra revize edilen parklar da yenilenmiş halleriyle birer birer vatandaşların kullanımına sunuluyor.