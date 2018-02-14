Çankırı çeltik üretiminde Türkiye’de 10’uncu sırada

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra çeltik çalıştayının açılış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Çakır, "Çeltik tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilen bir tahıldır. Buğday ve mısırdan sonra en fazla üretim ve tüketime sahiptir" dedi.

Çakır, Çankırı’nın çeltik üretiminde Türkiye'de onuncu sırada olduğunu aktararak, "Çankırı yaklaşık 25 bin dekar alanda 19 bin ton çeltik üretimiyle Türkiye'de 10. ili konumundadır. Ülkemizde çeltik üretimi 920 bin ton civarında olup yaklaşık 560 bin ton pirinç elde edilmektedir. Ancak Türkiye geneli pirinç tüketimi 700 bin ton civarında olduğundan her yıl 150-200 bin ton pirinç ithalatı yapılmaktadır" diye konuştu.

Çankırı'nın Çukurova'sının Kızılırmak olduğunu söyleyen Kızılırmak Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, "Bilindiği üzere ilçemiz Çankırı'nın Çukurova'sı olarak nitelendirilmekte. Bu bakımdan çok ayrı bir öneme sahip. Fakat bundan daha da önemlisi Türkiye'de çeltik üretiminin gerçekleştirildiği ender coğrafyalardan birisi. Bu nedenle çeltik çalıştayının önemi daha da büyük” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Rasim Ünan, Ziraat Yüksek Mühendisleri Serkan Yılmaz ve Melih Enginsu; çeltik tarımı ve yeni teknolojiler, yeni çeltik çeşitleri, çeltikte sorun olan yabancı otlarla mücadele, çeltik ekimi, hasadı, ilaçlanması, sulaması ve çeltik hastalıkları konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

Hilmi Çelikel

