Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı önündeki aracında sattığı Çankırı Kaya Tuzu’nun ilgi gördüğünü anlatan Onur Gökçe, körfez yöresindeki tüm pazarlarda satış yaptığını anlattı. Çankırı tuzunun gıda maddesi olarak da kullanıldığını anlatan Onur Gökçe,” Asırlardır kaya tuzunun yararlı olduğu bilinmektedir. İnsanlar şifa bulmak için tuz mağaralarına gidermiş. Çankırı Kaza Tuzundan hazırlanan lambalar astım ve bronşit gibi rahatsızlara faydalı olmaktadır. İçinde 84 adet minerali barındıran bu tuz şifa kaynağı” dedi.

Fatma Talay

