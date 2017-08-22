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Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Onur Gökçe’nin satışını yaptığı Çankırı Kaya Tuzu’nun şifa kaynağı olduğu kaydedildi. Gökçe, kaya tuzundan yapılan lambaların astım ve bronşit gibi rahatsızları için yararlı olduğunu söyledi.

Çankırı kaya tuzu şifa kaynağı

22 Ağustos 2017 13:10

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı önündeki aracında sattığı Çankırı Kaya Tuzu’nun ilgi gördüğünü anlatan Onur Gökçe, körfez yöresindeki tüm pazarlarda satış yaptığını anlattı. Çankırı tuzunun gıda maddesi olarak da kullanıldığını anlatan Onur Gökçe,” Asırlardır kaya tuzunun yararlı olduğu bilinmektedir. İnsanlar şifa bulmak için tuz mağaralarına gidermiş. Çankırı Kaza Tuzundan hazırlanan lambalar astım ve bronşit gibi rahatsızlara faydalı olmaktadır. İçinde 84 adet minerali barındıran bu tuz şifa kaynağı” dedi. 

Fatma Talay
 

Etiketler: balıkesir, burhaniye


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