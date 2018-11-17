İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 subay ve astsubay yakalandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari, Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinden sonra zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  

Hilmi Çelikel 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.