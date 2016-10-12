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Çankırı'da feci kaza: 4 ölü

Çankırı'da kontrolden çıkan otomobil, köprüden uçarak tren raylarının bulunduğu yola düştü. Kazada 4 kişi öldü.

Çankırıda feci kaza: 4 ölü

12 Ekim 2016 15:38

Edinilen bilgiye göre, İstanbul -Samsun D-100 karayolunun Kurşunlu geçişinde kontrolden çıkan 34 TF 6000 plakalı otomobil, köprüden uçarak tren raylarına düştü. Kaza sırasında yolun tenha olması nedeniyle otomobilin düştüğünü gören olmayınca otomobilde sıkışan 4 kişiye erken müdahale edilemedi. Kaza yapan aracı bir yük treni makinistinin fark ederek 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Kaza yapan araçta bulunanlardan Hasan Özbek, İsmail Özbek, ve Aynur Kütük ve Sema Özbek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza geçiren ailenin Giresun'daki bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yaptıkları bildirildi. 

Mehmet Türk
ÇANKIRI

Etiketler: Çankırı, Çankırıda kaza, feci kaza, ölü, yaralı


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