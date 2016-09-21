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Çankırı'da miras kavgası: 10 yaralı

Çankırı'da miras paylaşımı meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Çankırıda miras kavgası: 10 yaralı

21 Eylül 2016 16:47

Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleymanhacılar Köyünde miras paylaşımı meselesi yüzünden tartışma çıktı. 9 kişinin karıştığı tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerini taşlarla ve yumruklarla darp etti. Meydana gelen olay sonrasında köye giden jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga eden tarafların taşlarla birbirine saldırdığı olayda bir jandarma da atılan taşla kolundan yaralandı. Meydana gelen olayda yaralanan 10 kişi Ilgaz Devlet Hastanesinde tedavi edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak yaptığı aramada 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. 

Mehmet Türk
 

Etiketler: Çankırı, kavga


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