Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da ticari taksinin TIR'la çarpıştığı kazada, taksideki yolcu ölürken, şoför ise yaralandı.


08 Kasım 2016 14:02

 Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu ilçesinde meydana gelen kazada Hamdi Büyükpoyraz yönetimindeki 18 T 0199 plakalı ticari taksi, TOKİ kavşağı mevkiinde plakası öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen takside yolcu olarak bulunan Şakir Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, taksi şoförü Hamdi Büyükpoyraz yaralandı. Büyükpoyraz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Türk
ÇANKIRI 

Etiketler: Çankırıda trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!