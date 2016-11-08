Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu ilçesinde meydana gelen kazada Hamdi Büyükpoyraz yönetimindeki 18 T 0199 plakalı ticari taksi, TOKİ kavşağı mevkiinde plakası öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen takside yolcu olarak bulunan Şakir Bektaş olay yerinde hayatını kaybederken, taksi şoförü Hamdi Büyükpoyraz yaralandı. Büyükpoyraz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mehmet Türk

ÇANKIRI