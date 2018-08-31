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Çankırı'da traktör kazası: 1 ölü

Çankırı'nın Ayseki köyünde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çankırıda traktör kazası: 1 ölü

31 Ağustos 2018 20:48

Kaza, saat 19.00’da Çankırı’nın Ayseki köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinden köyüne traktörü ile dönmekte olan Kadir Eskimez (67), arızalanan traktörünü tamir etmek istedi. Eskimez, traktörü çalıştırmak isterken hareket eden traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Eskimez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 4 çocuk sahibi Eskimez’in cansız bedeni, savcının inceleme yapmasının ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hilmi Çelikel
 

 

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