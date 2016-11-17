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Çankırı'da yangın

Çankırı'da bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


17 Kasım 2016 10:55

Edinilen bilgiye göre, Ilgaz ilçesi Yeni Mahalle Fırın Sokak'ta Ziya İç'e ait 3 katlı bir binanın alt katında bulunan samanlıkta henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri Ilgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, binanın bazı duvarlarını yıkmak zorunda kaldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, hayvanların kışlık yiyeceği olan saman ve yemler tamamen yandı. 

Mehmet Türk
ÇANKIRI 

Etiketler: Çankırı, yangın


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