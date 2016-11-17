Edinilen bilgiye göre, Ilgaz ilçesi Yeni Mahalle Fırın Sokak'ta Ziya İç'e ait 3 katlı bir binanın alt katında bulunan samanlıkta henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri Ilgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, binanın bazı duvarlarını yıkmak zorunda kaldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, hayvanların kışlık yiyeceği olan saman ve yemler tamamen yandı.

Mehmet Türk

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