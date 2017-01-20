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Çankırılı çocuklar halep halkı için sahnede

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü öğrencileri, düzenledikleri dönem sonu gösterisinin gelirini Halepli çocuklara bağışladı. Gösteriden elde edilen 3 bin 500 TL’lik gelir, Türk Kızılayı’nın banka hesabına yatırıldı.

Çankırılı çocuklar halep halkı için sahnede

20 Ocak 2017 16:22

Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü, Halep halkına destek olmak için “Dönem Sonu Gösterisi” düzenledi. Çankırı Belediyesi Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriyi veliler ve vatandaşlar büyük bir beğeni ile izledi. Çocuklar, keman, gitar, piyano, bağlama, melodika ve koroda sergiledikleri performans ile göz doldurdu. Düzenlenen gösteri çocuklara ve velilere güzel saatler yaşatırken Haleplilere de yardım gecesi oldu. Gösteri için 350 bilet satıldı. Bilet satışından elde edilen 3 bin 500 TL ise Türk Kızılayı’nın banka hesabına yatırıldı.

Gecede kısa bir konuşma yapan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, “Çocukların hiç tanışmadıkları, isimlerini bilmedikleri ama zulmü görmüş ve acıyı yaşamış masum insanlara gösterdikleri duyarlılık, gelecek nesile duyduğumuz güvenin adeta göstergesidir. Yavrularımız öyle bir bilinçle yetişiyor ki; dünyanın öbür ucundaki kardeşimizin ayağına diken batsa rahatsız olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Maalesef bizim coğrafyamız kan, gözyaşı, zulüm coğrafyası haline gelmiştir. Yavrularımız bu coğrafyadaki Halepli kardeşlerini düşünerek güzel bir program hazırladı. Yavrularımız, bu programda toplanan hâsılat, Kızılay’ın hesabına yatırıldı, yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Mehmet Türk
 


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