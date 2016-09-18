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Çankırılı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Efe memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çankırılı şehit son yolculuğuna uğurlandı

18 Eylül 2016 16:59

Merkeze bağlı Alaçat Köyü'ndeki baba ocağında son kez getirilen şehit J. Uzman Onbaşı Hüseyin Efe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmasının ardından köy camisine götürüldü. Helallik alınması sırasında gözyaşlarına boğulan baba Mustafa Efe ve anne Ayşe Efe'yi yakınları güçlükle teselli etti. Acılı babaya vatandaşlar teselli ederken "dik dur düşmanlar seni dimdik ayakta izlesin" diyerek destek verip teselli etti.

Şehit Efe'nin naaşı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehit Efe'nin için düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Emniyet Müdürü Cengiz Öztürk, üst düzey askeri ve polis yetkililer, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. 

Mehmet Türk 


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