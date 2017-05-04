Çankırı’nın mahrem imamları tutuklandı

Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çankırı Emniyet Teşkilatının farklı birimlerinin “mahrem imamları” oldukları iddiasıyla suçlanan zanlılar M.H, B.A, Ş.K, H.A, B.E ve M.A çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar örgütün gizli arşivinin ele geçirilmesi sonucu başlamıştı.

