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Çankırı’nın mahrem imamları tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetin "mahrem imamları" oldukları iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Çankırının mahrem imamları tutuklandı

04 Mayıs 2017 09:13
Çankırı’nın mahrem imamları tutuklandı - Tıkla İzle

Adalet Bakanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çankırı Emniyet Teşkilatının farklı birimlerinin “mahrem imamları” oldukları iddiasıyla suçlanan zanlılar M.H, B.A, Ş.K, H.A, B.E ve M.A çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
FETÖ'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar örgütün gizli arşivinin ele geçirilmesi sonucu başlamıştı.
 

Etiketler: Çankırı, FETÖ/PDY


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