Çankırı'nın sorunlarını belirlediler

Saat 10.00'da geniş katılımlı, öğlenden sonra saat 14.00'te bayanlara yönelik ve üniversite öğrencilerine yönelik olmak üzere 3 toplantı gerçekleştiren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı'nın röntgenini çekerek raporu Kalkınma Bakanlığına sunacak.

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları oluşturulma süreci tüm hızıyla devam ediyor. 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması, planın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğinin oluşturulması noktasında büyük önem arz ediyor.

Bu doğrultuda hazırlanan anket çalışması sonucunda ortaya çıkan beklentiler On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılacak. Yerel paydaşlar, kadınlar, gençler ve doğrudan vatandaşlar Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla pay sahibi olabilecek.

KUZKA 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında katılımın oldukça az olduğu toplantıda KUZKA uzmanı Emine Merve Topçuoğlu, 2019-2023 Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde 11. kalkınma planı çalışmalarının başlatıldığını aktardı. Topçuoğlu, 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde belirlenen ana temaların oylanacağını ve ilk 5'e giren ana temaların alt gruplarının da oylanması sonrasında alt politikaların oluşturulacağını dile getirdi.

Topçuoğlu'nun açılış konuşmasından sonra 17 ana temanın 5'i belirlendi. Daha sonra belirlenen 5 ana temanın alt politikaları katılımcıların oyuyla belirlendi.

11. Kalkınma Planı Ana temalar aldıkları oylar: Demokrasi Adalet Güvenlik 20, Kamu Hizmet Sunumu ve Yönetişim 2, Eğitim 33, Sağlık 12, Gelir Dağılımı 11, İstihdam 17, Ekonomik İstikrar 16, Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim 6, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 5, Tarım ve Kırsal Kalkınma 15, Ulaştırma 0, Enerji 10, Çevre 7, Turizm 6 , Bölgesel Gelişme 7, Kentsel Yaşam 5, Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi 3.

Yapılan oylamada en fazla oyu; eğitim konusu alırken ulaştırmanın sıfır (0) oy alması ise dikkat çekti. Oylama sonrasında: Demokrasi Adalet Güvenlik, Eğitim, İstihdam, Ekonomik İstikrar ve Tarım ve Kırsal Kalkınma en fazla oyu alan gruplar oldu. Daha sonra bu belirlenen grupların alt politikaları belirlendi. Oluşturulan gruplar konular hakkında fikirlerini dile getirerek bir rapor oluşturuldu.

Hilmi Çelikel

