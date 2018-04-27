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Çankırı'ya şehit ateşi düştü...

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Dalya Dağı üs bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz’ın Çankırı’daki babaevine ateş düştü.

Çankırıya şehit ateşi düştü...

27 Nisan 2018 18:45

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz’ın (29) şehadet haberi, Çankırı merkez Ovacık köyünde yaşayan ailesine askeri ve mülki yetkililer tarafından verildi. Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve askeri erkan şehidin ailesine baş sağlığı diledi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin cenazesi yarın Ovacık köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Vali Hamdi Bilge Aktaş bir taziye mesajı yayınlayarak, "Hakkari ili Şemdinli ilçesi Dalya Dağı üs bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit düşen Merkez Ovacık köyü nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Aynı çatışmada yaralanan kahraman Mehmetçiğimize acil şifalar dilerim" dedi.  

Hilmi Çelikel

 

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