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Cankurtaran Geçidi’nde kar çilesi

Artvin’i Karadeniz sahiline bağlayan Hopa Dağı Cankurtaran Geçidi’nde kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Cankurtaran Geçidinde kar çilesi

06 Aralık 2016 10:32
Cankurtaran Geçidi’nde kar çilesi - Tıkla İzle

690 rakımlı Hopa Dağı Cankurtaran Geçidi’nde araçlarına zincir takmayan sürücüler buzlanma nedeniyle yolda kalırken, soğuk ve tipi nedeniyle de araçlar güçlükle ilerledi. Bölge Trafik İstasyonu ve Karayolları ekipleri yani sıra özel kurtarıcılar kara saplanarak çekilmeyi bekleyen sürücülerin imdadına yetişirken, yolda kalan TIR’lar ise uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. .

Bölgede, ulaşım zaman zaman trafiğe kapanırken, kar kalınlığı Artvin’de 20 , Cankurtaran geçidinde 40 santimetreye, Borçka’ya bağlı Camili (Macahel) de 1 metre ve yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar çıkıyor. Kar nedeniyle Artvin genelinde 97 köy yolu ulaşıma kapanırken, Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçesinde bir gün süreyle okullar eğitime ara verildi. 

Ziya Akyıldız

Etiketler: Cankurtaran Geçidi, kar çilesi


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