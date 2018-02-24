Cankurtaran komşu

Merkez Beyazıtpaşa Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nihat Uyar, balkondayken başının dönmesi üzerine dengesini kaybedip bir anda kendisini balkon korkuluklarına tutunur halde buldu. Yardım isteyen kocasını yukarı çekmek için çabalayan karısının ellerinden kayıp zemine doğru hızla düşen 47 yaşındaki Uyar’ı o sırada sokağın karşısından koşup yetişerek başından tutmayı başaran komşusu Iraklı Abbas Husseın, onu ölümden kurtardı. İki ayağında da kırıklar oluşan Uyar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alındığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretine gelen komşusu Husseın’e teşekkür eden Uyar, “Allah razı olsun. Oraya gelip beni kurtarması inanılmaz bir durumdu” dedi.

Daha önce 6 defa iş kazası geçirip bir süredir işsiz olan Uyar, sağlığına kavuşup yeni bir işe girmek istediğini söyledi.

5 yıl önce geldiği Türkiye’de Amasya’ya yerleşen evli ve 3 çocuk babası kahraman komşu Husseın de, ailesine desteğini esirgemeyen mahalle sakinlerinden birinin hayatını kurtarmış olmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Murat Çelik