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Cankurtaran’da can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı

Artvin Cankurtaran Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Cankurtaranda can pazarı: 3 ölü, 3 yaralı

25 Temmuz 2017 13:26

Kaza, Artvin’in Hopa-Borçka karayolu, Cankarturan Dağı’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet K. (52) yönetimindeki 08 K 3028 plakalı kum yüklü kamyon, karşı yönden gelen Abdullah Başar yönetimindeki 08 EE 046 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil, belli bir mesafe kamyonun altında sürüklenerek sıkıştı. Kamyonun altında sıkışan aracın içindekileri çıkarmak için Artvin Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri bölgeye çağrılırken, ekipler yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu aracın içerisinden araç sürücüsü 51 yaşındaki Abdullah Başar'ı ağır yaralı olarak eşi Elmas Başar (48) ile yakınları Seher Çakır'ı ise ölü olarak çıkardı.

Abdullah Başar kaldırıldığı hastanede daha sonra hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan yaralılar Osman Başar (37) ve Yüksel Çakır'ın (42) ile kamyon sürücüsü Ahmet K.'nın ise tedavilerini sürdüğü kaydedildi. Kazadan dolayı yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan yol, kurtarma çalışmalarının ardından kaza yapan araçların da kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ziya Akyıldız

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