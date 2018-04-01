Canlı: Akhisar Başakşehir maçı izle | beIN Sports canlı yayın

Akhisar Başakşehir izle... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 53.puanla 3.sırada yer alan İstanbul ekibi Başakşehir, orta sıralarda yer alan Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir'in sol beki Gael Clichy ile sağ beki Junior Caiçara geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasında gördükleri kartlar nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecekler. Zorlu Akhisar deplasmanı öncesi iki önemli oyuncusunu kaybeden turuncu-lacivertlilerde bu futbolcuların yerine Alparslan Erdem ve Uğur Uçar'ın forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de kadro sıkıntısı baş gösterdi. Bu sezon özellikle şampiyonluk yolundaki kritik maçlara önemli oyuncularından yoksun çıkan turuncu-lacivertliler, Akhisar deplasmanında da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Caiçara ve aynı mücadelede sarı kart görerek Clichy'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Mossoro da Manisa temsilcisine karşı sahada olamayacak.

Bekler değişecek

Turuncu-lacivertli takımda, ilk 11'in değişmezlerinden olan sol bek Gael Clichy ile sağ bek Junior Caiçara'nın cezalı olmaları nedeniyle T.M. Akhisarspor karşısında Alparslan Erdem ve Uğur Uçar oynayacak. Geride kalan 27 maçın 25'inde görev alan ve 2 bin 250 dakikada sahada kalan Fransız yıldız Clichy, bu süreçte takımına 4 asistlik bir katkı sağladı. Caiçara ise 24 müsabakada 2 bin 122 dakika turuncu-lacivertli formayı giydi ve 5 asist yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu iki futbolcunun yokluğunda kanat organizasyonlarında herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

Napoleoni: "Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var"

Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" dedi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Napoleoni, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine açıklamalarda bulundu. İtalya'da yurt dışında oynayan oyunculara 2. sınıf muamelesi yapıldığını ifade eden Napoleoni, "İtalya'da hiç profesyonel seviyede oynamadım. Yurt dışında oynayanlara farklı bir gözle bakılıyor. Ama değerime saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Takımı Başakşehir hakkında 'hırs, maddi imkanlar ve önemli oyuncular' ifadesini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye hakkındaki soruya ise, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" şeklinde yanıt verdi.

Yaşından dolayı bundan sonra İtalya Serie A'da oynama ihtimalinin zor olduğunu belirten Napoleoni hayalini ise, "Roma doğumluyum ve Roma taraftarıyım. Hayal etmek bedava..." şeklinde ifade etti.

Akhisar Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Akhisar Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Akhisar Başakşehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

Akhisar Başakşehir maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Medipol Başakşehir'in sol beki Gael Clichy ile sağ beki Junior Caiçara geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasında gördükleri kartlar nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecekler. Zorlu Akhisar deplasmanı öncesi iki önemli oyuncusunu kaybeden turuncu-lacivertlilerde bu futbolcuların yerine Alparslan Erdem ve Uğur Uçar'ın forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de kadro sıkıntısı baş gösterdi. Bu sezon özellikle şampiyonluk yolundaki kritik maçlara önemli oyuncularından yoksun çıkan turuncu-lacivertliler, Akhisar deplasmanında da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Caiçara ve aynı mücadelede sarı kart görerek Clichy'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Mossoro da Manisa temsilcisine karşı sahada olamayacak.

Bekler değişecek

Turuncu-lacivertli takımda, ilk 11'in değişmezlerinden olan sol bek Gael Clichy ile sağ bek Junior Caiçara'nın cezalı olmaları nedeniyle T.M. Akhisarspor karşısında Alparslan Erdem ve Uğur Uçar oynayacak. Geride kalan 27 maçın 25'inde görev alan ve 2 bin 250 dakikada sahada kalan Fransız yıldız Clichy, bu süreçte takımına 4 asistlik bir katkı sağladı. Caiçara ise 24 müsabakada 2 bin 122 dakika turuncu-lacivertli formayı giydi ve 5 asist yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu iki futbolcunun yokluğunda kanat organizasyonlarında herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

Napoleoni: "Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var"

Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" dedi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Napoleoni, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine açıklamalarda bulundu. İtalya'da yurt dışında oynayan oyunculara 2. sınıf muamelesi yapıldığını ifade eden Napoleoni, "İtalya'da hiç profesyonel seviyede oynamadım. Yurt dışında oynayanlara farklı bir gözle bakılıyor. Ama değerime saygı duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Takımı Başakşehir hakkında 'hırs, maddi imkanlar ve önemli oyuncular' ifadesini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye hakkındaki soruya ise, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" şeklinde yanıt verdi.

Yaşından dolayı bundan sonra İtalya Serie A'da oynama ihtimalinin zor olduğunu belirten Napoleoni hayalini ise, "Roma doğumluyum ve Roma taraftarıyım. Hayal etmek bedava..." şeklinde ifade etti.



Akhisar Başakşehir nasıl canlı izlenir?

Akhisar Başakşehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Akhisar Başakşehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

Akhisar Başakşehir maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.