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CANLI | Antalyaspor - Başakşehir canlı izle goller izle

Antalyaspor - Başakşehir! Antalyaspor kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. İşte Antalyaspor - Başakşehir maçını canlı izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI | Antalyaspor - Başakşehir canlı izle goller izle

11 Mayıs 2018 18:15

Antalyaspor - Başakşehir maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.


Süper Lig'in geçen haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kümede kalma adına büyük bir adım atmıştı. Başakşehir ise son dakikada yediği golle Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara almıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 4-1'lik skorla kazanmıştı.


ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI İZLEME REHBERİ


Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelenin yayıncısı da belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.


ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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