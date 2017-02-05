BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

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21'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo hava topu mücadelesinde kaleci Volkan'a faul yaptı.

21'Beşiktaş etkili geldi. Ryan Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

20'Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Şener diğer kanatta hareketlenen Sow'u düşündü ancak top dışarıya gitti.

19'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladıktan sonra topu alan Babel'in ortasını bir kez daha savunma karşıladı. Devam eden Beşiktaş atağında Babel'in ortası Volkan'da kaldı.

16'Gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali sol kanattan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

15'Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet sol kanatta hareketlenen Sow'u düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

11'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaptıktan sonra Marcelo ilerde hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

10'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Babel orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

9'Ali Palabıyık iki futbolcuyu da uyardı.

9'Bu arada van Persie ve Oğuzhan arasında bir gerginlik yaşanıyor.

8'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

8'Hakem Ali Palabıyık Oğuzhan'a sert bir faul yapan Lens'i uyardı. Beşiktaş kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

8'Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Lens'le Fenerbahçe'den geldi.

7'Fabri pozisyonun ardından kısa süren bir sakatlık yaşadı.

6'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasında topla buluşan Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabri topa müdahale etti.

2'Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Tosic topu ileriye doğru gönderdi sonrasında Cenk hava topu mücadelesinde Mehmet'e faul yaptı. Bu kez Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1'Tosic sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Hasan Ali topu karşıladı sonrasında topu kazanan Quaresma yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

1'Dev derbide ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20:30

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Sow, Robin van Persie.

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Arena'da

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. Maç öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya giriş yaptı. Takımların girişleri sırasında hiçbir olay yaşanmadı.

Fenerbahçe taraftarları ile polis arasında arbede

Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi'nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak

Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Vodafone Arena'da konuk edecek.

Son olarak eski stadı BJK İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini konuk eden Beşiktaş, 5 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te sarı-lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

Vodafone Arena'da yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Vodafone Arena avantajını değerlendirmeye çalışacak.

Geçen sezon sonlarında hizmete giren stadında şu ana dek 18 resmi karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine boyun eğmedi. Bu maçlarda 13 galibiyet alan Beşiktaş, 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe derbide tur peşinde

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanında 4-1 gibi ağır bir skorla kaybeden sarı-lacivertliler ise Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırıp hem tur atlamak hem de sezonun geri kalanı için moral depolamak istiyor.

Kupada C Grubu'nda Gençlerbirliği ve alt liglerden Menemen Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler'le eşleşen Fenerbahçe, tek yenilgi alarak 11 puan topladı. Geçen sezonun finalisti sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer alarak son 16 turuna kaldı.

Sow ve Ozan döndü

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Ozan Tufan derbide oynayabilecek.

Senegal Milli Takımı'yla yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

Volkan Şen ve Salih Uçan yok

Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek.

Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay kadro dışı bırakılan ve hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Teknik driektör Advocaat'ın kararıyla kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmayan iki isim, hafta içinde affedilerek takımla antrenmanlara başlamıştı.