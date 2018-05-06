CANLI | Barcelona - Real Madrid canlı izle golller izle

Barcelona - Real Madrid maçı! La Liga'nın son haftasında Barcelona, Nou Camp'ta Real Madrid'i konuk edecek.

Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Alejandro Hernandez düdük çalacak.



La Liga'da Barcelona geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantilemişti. Katalan devi El Clasico'ya şampiyon olarak çıkacak. Zidane yönetiminde bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Real Madrid ise 71 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



La Liga'da geçtiğimiz hafta Barcelona deplasmanda Deportvo'yu 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Real Madrid ise kendi sahasında Leganes'i 2-1'lik skorla geçmiş, haftaiçi de Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmayı başarmıştı.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Barcelona lehine sonuçlanmıştı.



BARCELONA - REAL MADRID MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU



Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev maçın yayıncısı da belli oldu. Dev maç beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.



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