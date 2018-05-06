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CANLI | Barcelona - Real Madrid canlı izle golller izle

Barcelona - Real Madrid! La Liga'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Real Madrid maçını izleme rehberi

CANLI | Barcelona - Real Madrid canlı izle golller izle

06 Mayıs 2018 17:27

Barcelona - Real Madrid maçı! La Liga'nın son haftasında Barcelona, Nou Camp'ta Real Madrid'i konuk edecek.
Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Alejandro Hernandez düdük çalacak.


La Liga'da Barcelona geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantilemişti. Katalan devi El Clasico'ya şampiyon olarak çıkacak. Zidane yönetiminde bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan Real Madrid ise 71 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


La Liga'da geçtiğimiz hafta Barcelona deplasmanda Deportvo'yu 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Real Madrid ise kendi sahasında Leganes'i 2-1'lik skorla geçmiş, haftaiçi de Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmayı başarmıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Barcelona lehine sonuçlanmıştı.


BARCELONA - REAL MADRID MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU


Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev maçın yayıncısı da belli oldu. Dev maç beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.


BARCELONA - REAL MADRID MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


BARCELONA - REAL MADRID MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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