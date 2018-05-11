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CANLI | BB Erzurumspor - Ümraniyespor canlı izle goller izle

BB Erzurumspor - Ümraniyespor! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında BB Erzurumspor kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. İşte BB Erzurumspor Ümraniyespor maçını izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI | BB Erzurumspor - Ümraniyespor canlı izle goller izle

11 Mayıs 2018 17:34

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı! Spor Toto 1. Lig play - off ilk maçında BB Erzurumspor kendi sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.


Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.


BB Erzurumspor ligi 6. sırada bitirerek, play-off'a geldi. Ümraniyespor ise ligi 4. sırada bitirdi.


BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ YAYINCISI DA BELLİ OLDU


Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında oynanacak BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının yayıncısı da belli oldu. Saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 1'den ekranlara gelecek.


BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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