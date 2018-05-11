CANLI | BB Erzurumspor - Ümraniyespor canlı izle goller izle

BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçı! Spor Toto 1. Lig play - off ilk maçında BB Erzurumspor kendi sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcıları ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu olacak.
BB Erzurumspor ligi 6. sırada bitirerek, play-off'a geldi. Ümraniyespor ise ligi 4. sırada bitirdi.
BB ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ YAYINCISI DA BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında oynanacak BB Erzurumspor - Ümraniyespor maçının yayıncısı da belli oldu. Saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 1'den ekranlara gelecek.
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