CANLI: Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı skor kaç kaç? BJK Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle - beinsports

BEŞİKTAŞ 1-0 FENERBAHÇE

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59'Quaresma'nın ortasında ön direkte Sow topa vurarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

58'Fenerbahçe'nin kaptırdığı topu alan Quaresma sağ kanatta çizgiye yakın noktadan trivela ile topu Talisca'ya gönderdi, savunmanın da müdahale ettiği top kornere gitti.

57'Savunmaya kadar gelen topta sarı lacivertliler topu kaptırdı, Talisca'nın pasıyla topla buluşan Aboubakar dönemedi, ve top Fenerbahçeli oyuncularda kaldı.

56'Lens'in orta sahanın birkaç metre ilerisinden kullandığı serbest vuruşta savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Dönen top Fenerbahçeli oyuncularda, sarı lacivertliler top çeviriyor.

55'Beşiktaş sağ kanattan Gökhan ile ilerliyor. Gökhan'dan aldığı pasla içeri doğru yönelen Quaresma'nın ortası kaleci Volkan'da kaldı.

54'Fenerbahçe yarı sahasında Salih aldığı topla ilerlemeye çalışırken Oğuzhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus oyunu durdurarak faul kararı verdi.

53'Ceza sahası içinde korner sırasındaki itişmelerde Aboubakar, Van Persie'yi düşürdü hakem pozisyonu devem ettirdi. Kullanılan kornerde topu Fabri kolaylıkla kontrol etti.

51'Fenerbahçe'de sağ kanada kaçan Van Persie'ye atılan top taca çıktı. Atınç bu pozisyonda Van Persie'yi savunan isimdi.

50'İki takım da birbirine üstünlük sağlamaya çalışırken top kayıpları da yaşanıyor.

50'Maçın ikinci devresi de ilk yarıda olduğu gibi orta saha mücadelesi şeklinde başladı.

49'Van Persie'ye gönderilen topu Hollandalı yıldız kontrol edemeyince top taca çıktı.

49'Siyah beyazlılar serbest vuruşla oyuna başladı, Fenerbahçe topu kaparak rakip yarı alanda pozisyon arıyor.

48'Ozan Tufan'ın orta sahada Ryan Babel'e yaptığı baskı faul getirdi.

48'Fenerbahçeli oyuncuların baskısı sürerken siyah beyazlılar kaleye kadar döndü.

47'Beşiktaş topu savunmaya vererek pas yapmaya başladı. Siyah beyazlılar kendi yarı alanından çıkmaya çalışıyor.

46'Ozan Tufan savunmanın sağına geçerken, ilk devrede sağ bekte oynayan Hasan Ali de gerçek mevkii olan sol beke geçti.

46'Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla zorlu mücadelenin ikinci yarısı başladı.

46'İsmail ve Neustadter'in yerine Ozan ve Salih oyunun ikinci yarısında görev yapacak.

İkinci yarıya beşiktaş başladı...

İLK YARI BİTTİ

45' 45+1'de İsmail'in büyük hatasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma ceza sahası içine girip pasını gönderdi, topa kayarak vuran Aboubakar golü kaydetti.

45'GOL ABOUBAKAR

15. dakikada sol taraftan Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar’ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

16. dakikada Talisca’nın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan giren Oğuzhan’ın son çizgiye inmeden topuk pasında penaltı noktası önünde Aboubakar topla buluştu. Aboubakar’ın müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

32. dakikada sağ kanatta bulunun Talisca’nın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Quaresma’nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın İsmail’i çalımlayarak geçip, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

34. dakikada sağ taraftan Alper’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Kjaer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Atınç'tan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Quaresma'nın rakibinden kaparak, verdiği pasta Talisca, topu düzeltip ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Tolgay'ın uzun pasında sağ kanatta buluşan Quaresma'nın ortasında arka direkte Aboubakar, kayarak meşin yuvarlak ağlara gönderdi.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

STAT: Vodafona Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beINS SPORTS

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef de Souza, Alper, Lens, Sow, van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: D. Advocaat

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

İsmail Köybaşı, Vodafone Arena'da

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerde en büyük sürpriz İsmail Köybaşı oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, eski takımına karşı bu sezon ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıkıyor. Hafta içinde Şener'in sakatlığı nedeniyle sağ bek bölgesinde Ozan Tufan'ı deneyen Hollandalı çalıştırıcı, sürpriz bir şekilde İsmail Köybaşı'yı ilk 11'e aldı. İsmail'e sol bekte şans vermeyi planlayan Advocaat, sağ bekte ise Hasan Ali Kaldırım'ı oynatacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'yle anlaşan İsmail Köybaşı, bu sezon eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada kadroda olmayan İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ise 18 kişilik kadroda kendisine yer bulmuş ancak oyuna dahil olmamıştı.

Vodafone Arena'da derbiye özel zemin

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Vodafone Arena'nın zeminini de derbi için farklı şekilde hazırladı. Zemindeki baklava desenli çizgiler dikkat çekti.

Süper Lig'in kaderini belirleyecek olan derbi öncesinde Vodafone Arena'nın zemini dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde stadın çimlerini farklı şekilde kesti. Vodafone Arena'nın zeminindeki baklava desenli çizgiler dikkatlerden kaçmadı.

Advocaat'tan zorunlu rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında zorunlu rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Rizespor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, Beşiktaş maçında mecburi rotasyona gitti. Yaşanan sakatlıklar ve Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 4 isim, Beşiktaş karşısında sahaya çıkmadı. Volkan Demirel'in cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında kaleyi koruyan Fabiano, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı ve Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Rizespor karşısında sakatlanan bir başka isim de Şener oldu. Bu futbolcunun yokluğunda sağ beke Hasan Ali Kaldırım'ı çeken Advocaat, sol bekte ise İsmail Köybaşı'yı ilk 11'e aldı. Sakatlığı nedeniyle Rize maçında oynamayan Simon Kjaer, Beşiktaş maçında formasına kavuşurken, bu futbolcunun bölgesinde oynayan Roman Neustadter ise, Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle ön liberoda oynayacak. Advocaat'ın son tercihi ise Robin van Persie oldu. Kart cezasını dolduran Van Persie, Beşiktaş deplasmanında ilk 11'e alındı. Geçtiğimiz hafta 2 gol atarak galibiyeti getiren Sow ise sol açıkta oynayacak. Advocaat, bu iki tercihi nedeniyle son haftalarda şans verdiği Aatif'ı, Beşiktaş karşısında yedek soyundurdu.

Bozhan Memiş