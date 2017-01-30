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CANLI - Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç? BJK Konya geniş özet ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısına çıkıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta durumu belirsiz olan Atiba sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alıyor

CANLI - Beşiktaş Konyaspor maçı kaç kaç? BJK Konya geniş özet ve golleri izle

30 Ocak 2017 19:12

BEŞİKTAŞ 0-0 ATİKER KONYASPOR 

(Maç saat 20:00'de)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Halil İbrahim, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇ ÖNCESİ:

Beşiktaş’ın yıldızları, 294 gündür kaybetmedikleri Vodafone Arena’da Atiker Konyaspor'u da mağlup etmenin ve tekrar liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, ligde iç sahada çıktığı son 18 maçını da kaybetmedi. En son mağlubiyetini 29 Kasım 2015’te 2-0’lık sonuçla Akhisar karşısında yaşayan Kartal, ardından oynanan 18 karşılaşmadan, 16 galibiyet, 2 beraberlikle 50 puanla ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, son olarak 24 Aralık’ta Gaziantepspor’u ağırlamış ve rakibini Vincent Aboubakar’ın golüyle geçmişti.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak ve müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak.

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