BEŞİKTAŞ 4-1 ATİKER KONYASPOR

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

68'Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

67'Beşiktaş'ta Tolgay Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.

66'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

64'Konyaspor'da Fofana Rangelov'un yerine oyuna dahil oldu.

64'Beşiktaş oyuna yeniden başladı.

63'Beşiktaş savunmanın arkasına gönderilen pasta Tosic kayarak topu kesmek isterken topu kendi ağlarına gönderdi.

63'GOL!

63'Ali Çamdalı ceza sahasındaki Rangelov'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

62'Barry Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

61'Hızlı gelişen Konyaspor atağında Rangelov Tosic'ten sıyrılmak isterken top Tosic'in eline çarptı. Tosic pozisyonun ardından sarı kart gördü. Konyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

60'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

59'Beşiktaş'ın 4. golünün ardından karşılaşmada tempo bir hayli düştü.

57'Konyaspor oyuna yeniden başladı.

56'Gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasında topla buluşan Quaresma arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Cenk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

56'GOL!

55'Bu kez Beşiktaş geldi. Sağ kanattan Gökhan'ın yaptığı ortada Jagos Vukovic topu karşıladı.

54'Hızlı gelişen Konyaspor atağında ali savunmanın arkasına koşu yapan Rangelov'u düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

53'Adriano Ömer Ali'den topu aldıktan sonra bu kez Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

51'Konyaspor oyuna yeniden başladı.

50'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan topu taşıdıktan sonra ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Cenk dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

50'GOL!

49'Ömer Ali serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan Konyasporlu futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

48'Volkan Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabri'de kaldı.

45'Ali Çamdalı ceza sahasındaki Skubic'i topla buluşturdu. Skubic kafayla topu arkadaşına indirmek istedi ancak savunma topu karşıladı.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45'Ömer ceza sahasına girdikten sonra Tosic'ten sıyrılmak istedi ancak Tosic yerinde bir müdahaleyle topu kalecisine kazandırdı.

44'Beşiktaş Konyaspor'un kullandığı kornerlerden sonra kontra ataklarla tehlikeli pozisyonlar yakalıyor.

43'Barry Douglas'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Cenk topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasında topla buluşan Quaresma'nın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

37'Gelişen Konyaspor atağında Bajic ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36'Cenk yerden kalktıktan sonra hakeme penaltı itirazında bulundu ve sarı kart gördü.

35'Savunmanın müdahalesinin ardından yerde kalan Cenk kısa süren bir sakatlık yaşadı.

34'Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Babel sol kanatta topla buluştuktan sonra Cenk'e pasını verdi. Cenk tam vuruşunu yapmak üzereyken savunma araya girdi ve Cenk'e şut imkanı vermedi.

29'Konyaspor oyuna yeniden başladı.

28'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

28'GOL!

28'Barry Douglas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

27'Barry Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip bu kez korner kullanacak.

26'Skubic Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

19'Talisca rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

18'Gelişen Konyaspor atağında Skubic'in sağ kanattan yaptı ortada Bajic'in kafa vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

17'Konyaspor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

16'İlk 15 dakikanın ardından Konyaspor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı.

15'Gelişen atakta Beşiktaş Konyaspor'u az adamla yakaladı ancak Gökhan'ın pasında Babel ofsayt pozisyonunda kaldı.

14'Vukovic'in kullandığı serbest vuruşta Ali'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

14'Rangelov Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konyaspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

13'Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Atiba'nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

10'Konyaspor oyuna yeniden başladı.

9'Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahasında topla buluştuktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Babel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

9'GOL!

8'Beşiktaş ilk dakikalarda Ricardo Quaresma'nın oynadığı sağ kanattan etkili oluyor.

7'Beşiktaş yine etkili oldu. Quaresma'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

6'Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladıktan sonra Talisca ceza sahasındaki Adriano'ya pasını verdi. Adriano'nun vuruşunu Serkan çıkardı.

5'Beşiktaş karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf.

4'Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'ten kafa vuruşu geldi ancak Cenk'in kafa vuruşu kaleye yönelmedi.

3'Beşiktaş'ın yeni transferleri Ersan Adem Gülüm ve Demba Ba da karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

1'Talisca Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

MAÇ ÖNCESİ:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Douglas, Vukovic, Volkan, Skubic, Ali Çamdalı, Jonsson, Halil İbrahim, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Beşiktaş’ın yıldızları, 294 gündür kaybetmedikleri Vodafone Arena’da Atiker Konyaspor'u da mağlup etmenin ve tekrar liderliğe yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, ligde iç sahada çıktığı son 18 maçını da kaybetmedi. En son mağlubiyetini 29 Kasım 2015’te 2-0’lık sonuçla Akhisar karşısında yaşayan Kartal, ardından oynanan 18 karşılaşmadan, 16 galibiyet, 2 beraberlikle 50 puanla ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, son olarak 24 Aralık’ta Gaziantepspor’u ağırlamış ve rakibini Vincent Aboubakar’ın golüyle geçmişti.



Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak ve müsabakada Özgür Yankaya düdük çalacak.