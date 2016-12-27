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'Canlı bomba' ihbarlarına belgeli çözüm

Son zamanlarda yaşanan terör saldırılarının ardından kişilerde oluşan canlı bomba endişesi, tedavi, teşhis amacıyla tansiyon ve ritim holter cihazı takılı hastalara da zor anlar yaşatırken, cihaz takılı kişilerin canlı bomba sanılması üzerine belge alınmaya başlandı.


27 Aralık 2016 10:33

İzmir'deki bir tıp merkezi, hastalarının güvenliğini amaçlayarak cihazlı hastaların canlı bomba zannedilmesini önlemek ve emniyet personelinin işini kolaylaştırmak adına harekete geçti. Sık sık tansiyon ve ritim holter cihazı takılı hastalardan ihbar alınması üzerine bir çalışma başlatan merkez, hastalarına cihazın tedavi amacı ile doktor kontrolünde takıldığını anlatan resmi yazı vermeye başladı.

Konak Kardiyaloji Tıp Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Baştak, tansiyon ve ritim holter takılı hastalarının, cihazı bilmeyen bir çok vatandaş tarafından kabloları nedeniyle canlı bomba sanılabileceğini belirterek, “Tansiyon ve ritim holter cihazı, kabloları olan ve kişinin üzerinde sabitlenen bir cihazlardır. Son zamanlarda, özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra hastalarımıza yazı vererek birçok problemle karşı karşıya kalmalarını önlediğimizi düşünüyorum. Hastalarımızın canlı bomba sanılarak akabinde yaşanılacak olumsuz ve psikolojik tesir yaratabilecek olayların önlenmesi ayrıca görevleri başındaki değerli emniyet çalışanlarının gereksiz iş yükünü önlemek adına merkezimiz bir çözüm geliştirdi. Güvenlik için, özellikle hastamızın güvenliği için tansiyon ve ritim holter takılı her hastamıza cihazın takılış amacını belirten kaşeli imzalı kağıt veriyoruz” dedi.

Bazı hastalar durdurulup aranıyor
Tansiyon ve ritim holter takılı hastalara herkesin şüpheyle baktığını, bazı hastaların da güvenlik sebebi ile durdurulup arandıklarını dile getiren Baştak, “Hastalarımızı dışarıda bomba zannediyorlar. Birkaç hastamız hastanemize bu nedenle panik halinde geldi. Kalabalık yerlerde dolaşırken hastalarımız çok sıkıntı yaşamışlar.Biz merkez doktorlarımızla cihazın tedavi amacı ile takıldığını belirten yazımızı hastalara vererek önlemini almaya çalıştık. Hastaya cihazı takıldıktan sonra yazıyı vererek merkezimiz dışında da hastamızın güvenliğini sağlamayı amaçladık. Diğer taraftan da ülkemizin huzuru için çalışan değerli emniyet mensuplarımıza az da olsa yardım etmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdik” diye konuştu. 

Sinan Yeniçeri - Mihrap Düzöz

Etiketler: canlı bomba ihbarları, İzmir


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