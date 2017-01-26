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'Canlı bomba' paniğine neden olan sanığa tahliye

Adana Merkez Sabancı Camii'nde cuma namazı sırasında minbere çıkıp üzerinde bomba olduğunu söyleyerek paniğe yol açtığı ve 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 5 suçtan 70 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Mahmut Kılıçaslan, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Canlı bomba paniğine neden olan sanığa tahliye

26 Ocak 2017 16:14

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatı katıldı. Müştekiler, Ercan Çakır, Muhammet Korana, Salih Özkaraman, Volkan Akgöz ile Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da duruşmada hazır bulundu.

Müştekiler daha önce ifade verdiklerini belirtip sanıktan şikayetçi olmadı. Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide oluşan zararın tespitinin yapılmasını isteyerek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
Sanık Mahmut Kılıçaslan da yaptıklarından utanç duyduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'ı yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Tahliye kararını duyan Kılıçaslan, gözyaşlarını tutamadı. 

Etiketler: adana, Canlı bomba paniği, Mahmut Kılıçaslan


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