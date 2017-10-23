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Canlı bomba şakası uçağa rötar yaptırdı

Erzurum’da bir yolcunun canlı bomba şakası uçağa rötar yaptırdı.

Canlı bomba şakası uçağa rötar yaptırdı

23 Ekim 2017 14:07

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Erzurum Havalimanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir havayolu firmasının Erzurum- Ankara uçuşunu yapan uçak, kalkış için yolcu alımına başladıktan sonra uçağa binen bir yolcuya hostes, çantasının içinde ne olduğunu sordu. Bu sırada, ismi açıklanmayan yolcunun 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine, hostes durumu havalimanı polisine haber verdi. Polise şaka yaptığını söyleyen şahıs, incelenip hakkında tutanak tutulduktan sonra tekrar uçağa alındı.

Uçak, 15 dakika gecikmeli olarak kalktı. 

Ahmet Akbuğa
 

Etiketler: Erzurum, rötar

 

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