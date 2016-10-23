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Canlı bomba sanıldı, çantasından bakın ne çıktı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği Bursa ziyareti öncesi Demokrasi Meydanı'nda canlı bomba ihbarı üzerine gözaltına alınan ve çantasından 750 bin liralık uyuşturucu çıkan şahıs ile uyuşturucuyu vereceğini söylediği şahıs, adliyeye sevkedildi.

Canlı bomba sanıldı, çantasından bakın ne çıktı...

23 Ekim 2016 14:02

1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapmak için dün Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapacağı toplu açılış öncesi hareketli dakikalar yaşandı. Cuma gece yarısı saat 01.30 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sırt çantalı ve bavullu bir kişinin durumundan şüphelenen esnaf, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, M.A. (30) isimli şahsın üzerinde ve çantasında yaptığı aramada pet şişelere doldurulmuş beyaz madde buldu. Olay yerine çağrılan uzman ekiplerin incelemesinin ardından maddenin uyuşturucu metamfetamin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü.

M.A.'nın piyasa değeri 750 bin lira olan 3 kilo 680 gram uyuşturucu maddeyi Hakkari'den getirdiğini ve Bursa'da Z.A. (33) isimli kişiyle görüşüp ona vereceğini söylemesi üzerine harekete geçen polis, Z.A.'yı da Yıldırım ilçesindeki evinde gözaltına aldı. 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Yusuf Ali Arslan


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