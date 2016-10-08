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Canlı bombaların cesetleri olay yerinden kaldırıldı

Ankara’da polisin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine kendilerini patlatan teröristlerin parçalanan cesetleri yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Canlı bombaların cesetleri olay yerinden kaldırıldı

08 Ekim 2016 15:28
Canlı bombaların cesetleri olay yerinden kaldırıldı - Tıkla İzle

Ankara’nın Haymana yolu civarında, bombalı araçla eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik 06.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, polisin ‘teslim ol’ çağrısı üzerine kendilerini patlatan teröristlerin parçalanan cesetleri olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı. Patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan ceset parçalarını arama çalışmalarına polis köpekleri de eşlik etti. Teröristlerin kimliğinin belirlenmesi amacıyla cenazeler Gölbaşı Belediyesinin cenaze aracıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Abdullah Sarıca 

 


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