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Canlı bombalı saldırısı davasında 10 tahliye

Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davada aralarında özel halk otobüsü şoförü ve canlı bombanın babasının da olduğu 10 kişiye tahliye kararı verildi.

Canlı bombalı saldırısı davasında 10 tahliye

26 Ekim 2017 20:09

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde geniş güvenlik önlemleri altında görülen davaya tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Hamit Eroğlu, Hasan Ekici, Hüseyin Polat, Ümit Kepir, Murat Talan, Serkan Ay, Barış Kaya, Fahri Demirbaş, İsmail Hakkı Yıldırımçakar, Mehmet Oluk ve Mehmet Ayaz jandarma eşliğinde hazır bulunurken, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu sanık Kenan Çiçek davanın üçüncü gününde duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar Elzem Şırnak Adana’dan, Hürriyet Yıldırımçakar Van Özalp’ten ve Vasfiye Tekiner ise Diyarbakır’dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Ayrıca İshak Özçaktı, Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un ise firari sanıklar arasında yer alıyor. Yakalaması bulunan ve İstanbul Silivri 1 No'lu Cezaevinde kalan tutuklu olan Abdullah Akbıyık duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatlarının ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk’un kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanıklar Mehmet Yolcu, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Hasan Ekici, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve Serkan Ay’ın tahliyelerine karar verildi. 

Şeref Kahraman

Etiketler: canlı bombalı saldırı davası, Kayseri

 

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