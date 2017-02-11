BURSASPOR 0-1 FENERBAHÇE

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24'Sivok'un kalecisine verdiği geri pasta Lens araya girmek istedi ancak Harun kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.

23'Bursaspor oyuna yeniden başladı.

22'Penaltıda topun başına geçen Sow topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

22'GOL! Sow

22'Bursaspor'da Jovic ve Fenerbahçe'de Lens sarı kart gördü.

21'Bu arada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

20'Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada top Sivok'un eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

20'Penaltı!

19'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Souza ceza sahasına girmeden şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

19'Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Harun'da kaldı.

18'Lens'in kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

18'Aatif'a sert bir faul yapan Ertuğrul sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

16'Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde Harun yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

15'Gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ceza sahasına giren İsmail orta yapmak isterken Sivok araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

15'Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

14'Deniz hava topu mücadelesinde Souza'ya faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

13'Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

12'Gelişen Bursaspor atağında Stancu savunmanın arkasına koşu yapan Batalla'yı topla buluşturmak istedi ancak İsmail zamanında araya girerek topu kalecisine kazandırdı.

11'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra pas hatası yaptılar ve top Bursaspor'a geçti. Sonrasında gelişen Bursaspor atağında Aziz'in sol kanattan yaptığı ortayı Souza karşıladı.

10'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Alper'e faul yapan Faty sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

4'Ertuğrul rakip ceza sahasına hareketlenen Deniz'i topla buluşturmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girerek topun Deniz'e gelmesine engel oldu.

3'Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya devam ediyor.

2'Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen pasta hava topuna çıkan Kjaer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper Potuk, Lens, Aatıf, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

Süper Lig'deki son maçında 19. haftada deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, 20. haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak.

Ligdeki yenilgiden sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek eleyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısına bu galibiyetin moraliyle çıkacak.

Bursaspor ise yeni teknik direktörü Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

İki takım arasında ligin 3. haftasında İstanbul'da yapılan maçta Bursaspor, Fenerbahçe'yi Pablo Batalla'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.