ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 GALATASARAY

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39'Topla oynama oranları: Rizespor %35 Galatasaray %65

38'Gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Sabri içeriye doğru kat ettikten sonra Podolski'yle ver-kaç yaptı. Sabri sonrasında ceza sahasından vuruşunu yaptı ancak onun vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

25'Rizesporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

24'Rizespor oyuna yeniden başladı.

23'Gelişen Galatasaray atağında Yasin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Josue arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Podolski sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

23'GOL! PODOLSKİ

22'Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Özgür'ün ortası Muslera'da kaldı.

14'Selçuk'un sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Diallo'da kaldı.

14'Podolski'nin müdahalesiyle yerde kalan İsmail sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

13'Galatasaray korner kullanmadan önce ceza sahasında İsmail'e faul yapan Podolski sarı kart gördü.

13'Linnes sol kanattan orta yapmak isterken Ümit araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

12'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

11'Sabri sağ kanatta topu aldıktan sonra önünde hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Ümit zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

10'Jakob Jantscher'in kullandığı serbest vuruşta Semih topu karşıladı. Sonrasında gelişen Galatasaray atağında Özgür'ün kalecisine pasında Yasin araya girmek istedi ancak Davide Petrucci zamanında araya girerek Yasin'in topu almasına engel oldu.

9'Bright Edomwonyi de Jong'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Rizespor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

8'Selçuk serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Linnes ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Podolski'ye pasını verdi. Podolski'nin şutunda top üstten dışarıya gitti.

7'Podolski Ümit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu kez Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

6'Özgür serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ümit ilerde hareketlenen Bright Edomwonyi'yi topla buluşturmak istedi ancak Galatasaray savunması topu karşıladı.

5'Bright Edomwonyi bu kez Semih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Rizespor bir kez daha orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Çaykur Rizespor: Diallo, Oboabona, Ismail, Özgür, Ümit, Petrucci, Jantscher, Recep, Ahmet İlhan, Mehmet, Edomwonyi



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Linnes, Selçuk, de Jong, Yasin, Josue, Rodrigues, Podolski.

Yedekler: Cenk, Ahmet, Sinan, Berk İsmail, Tolga Ciğerci, Kerem, Cavanda.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 34. randevuda.. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 23-5, gol sayılarında da 77-30 üstünlüğü bulunuyor - Süper Lig'de rakibini son 7 maçta 2 kez yenebilen Galatasaray, deplasmandaki son 5 müsabakada ise bir kez galip gelebildi - Rize'de yapılan 16 maçtan 10'unu sarı-kırmızılılar, 4'ünü yeşil-mavili ekip kazandı

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.