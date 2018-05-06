CANLI | Chelsea - Liverpool canlı izle goller izle

Chelsea - Liverpool maçı! Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.



Saat 18.30'da Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada hakem Anthony Taylor düdük çalacak.



Ligde bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Chelsea şimdiye kadar topladığı 66 puanla 5. sırada yer alıyor. Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde Salah'ın önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Liverpool ise 72 puanla 3. sırada yer alıyor.



Premier Lig'in geçtiğimiz haftasında Chelsea deplasmanda Swansea'yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Liverpool ise kendi sahasında Stoke City ile golsüz berabere kalmıştı.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Anfield Road'da oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.



CHELSEA - LIVERPOOL MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU



Premier Lig'de oynanacak Chelsea - Liverpool maçının yayıncısı belli oldu. Saat 18.30'da başlayacak dev maç S Sport'tan naklen ekrana gelecek.

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