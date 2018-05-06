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CANLI | Chelsea - Liverpool canlı izle goller izle

Chelsea - Liverpool! Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Chelsea - Liverpool maçını izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI | Chelsea - Liverpool canlı izle goller izle

06 Mayıs 2018 17:14

Chelsea - Liverpool maçı! Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.


Saat 18.30'da Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmada hakem Anthony Taylor düdük çalacak.


Ligde bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Chelsea şimdiye kadar topladığı 66 puanla 5. sırada yer alıyor. Jürgen Klopp'un teknik direktörlüğünde Salah'ın önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Liverpool ise 72 puanla 3. sırada yer alıyor.


Premier Lig'in geçtiğimiz haftasında Chelsea deplasmanda Swansea'yı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Liverpool ise kendi sahasında Stoke City ile golsüz berabere kalmıştı.


Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında Anfield Road'da oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.


CHELSEA - LIVERPOOL MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU


Premier Lig'de oynanacak Chelsea - Liverpool maçının yayıncısı belli oldu. Saat 18.30'da başlayacak dev maç S Sport'tan naklen ekrana gelecek.

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


CHELSEA - LIVERPOOL MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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