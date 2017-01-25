FENERBAHÇE 3-0 AMEDSPOR

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

64'Hızlı gelişen Amedspor atağında Deniz Samed'den sıyrılmak isterken top Samed'in eline çarptı. Konuk ekip tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

63'Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev sağ kanattan orta yapmak isterken Erhan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

62'Erdi sağ kanatta hareketlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

61'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

60'Fenerbahçe'de Salih ve Van Persie çıktı. Erdi ve Fernandao oyuna dahil oldu.

59'Fenerbahçe'de Fernandao ve Erdi oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

58'Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

57'Mansur Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

57'Stoch'un sağ kanattan kullandığı kornerde Yiğithan'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

56'Gelişen Fenerbahçe atağında Savaş'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Erhan karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

55'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Van Persie pas hatası yaptı ve konuk takıma geçti.

54'Savaş'a faul yapan Erhan sarı kart gördü. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

53'Fenerbahçe atağında Salih'e faul yapan Ercüment sarı kart gördü.

47'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savaş'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Karavayev'in ortasını savunma karşıladı.

46'Amedspor'da Bartu ve Berat çıktı yerlerine Okan ve Mansur oyuna dahil oldu.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İLK YARI BİTTİ: 3-0

44'Penaltıda topun başına geçen Van Persie topu ağlara gönderdi.

44'GOL!

43'Stoch korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Savaş'ın ortasında Van Persie'nin kafa vuruşu Hakan'ın eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

42'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Samed bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Kazım çıkardı ve dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

38'Hızlı gelişen konuk ekip atağında Bartu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Yiğithan araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37'Amedspor yeniden oyuna başladı.

36'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Salih iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Van Persie topu ağlara gönderdi.

36'GOL!

35'Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta savunmasına yardıma gelen Van Persie topu karşıladı.

34'Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kalan Bartu sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

34'Gelişen Amedspor atağında Bartu'ya faul yapan Yiğithan sarı kart gördü. Amedspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

33'Amedspor bu dakikalarda etkili olmaya başladı.

32'Amedspor tehlikeli geldi. Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşu kaleci Fabiano'da kaldı.

31'Bartu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Yiğithan Bertuğ'dan önce topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

30'Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev'in sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Amedspor atağında Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açtı ve Fabiano topu aldı.

29'Van Persie üç rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek üzereyken savunma araya girdi.

28'Bu dakikalarda topun hakimi Fenerbahçe. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

23'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

21'Amedsporlu futbolcular bu dakikalarda biraz daha ön alana çıkmaya başladı.

20'Erhan sol kanattan hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girdi ve Yusuf'un topu almasına engel oldu.

19'Caner serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Stoch'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

19'Stoch Şahin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi ekip serbest vuruş kullanacak.

18'Stoch'un sol kanattan kullandığı kornerde top kimseye değmeden dışarıya gitti.

17'İsmail topu rakibinden aldıktan sonra sol kanattaki Stoch'u topla buluşturdu. Onun ortasında top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

16'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibini atağa çıkartmamaya çalışıyor.

15'Stoch'un orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Bertuğ savunmanın arkasına koşu yapan Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

14'Caner sol kanatta hareketlenen İsmail'i topla buluşturmak istedi ancak İsmail topu oyun alanında kontrol edemedi.

13'Gelişen Fenerbahçe atağında Savaş'ın sağ kanattan ortasında Salih'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

9'Amedspor oyuna yeniden başladı.

8'Stoch serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Karavayev savunmanın arkasına koşu yapan Salih'i topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

8'GOL!

7'İsmail sol kanatta rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6'Şahin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hakan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Fabiano'da kaldı.

5'Bu kez Amedsporlu oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

4'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Van Persie'nin pasıyla topla buluşan Karavayev rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu kaleci Kazım'da kaldı.

3'Fenerbahçeli futbolcular maçın ilk dakikalarında kendi aralarında pas yapıyor.

2'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında bu kez Van Persie sağ kanattaki Savaş'ı topla buluşturdu ancak Savaş topu oyun alanında kontrol edemedi.

1'Fenerbahçe'de Caner sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

FENERBAHÇE AMEDSPOR A2 TV CANLI YAYIN İZLE

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE: Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Caner, Salih, Samed, Stoch, Karavayev, Van Persie

Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Neustadter, Erdi, Fernandao

AMEDSPOR:

Kazım, Ercüment, Erhan, Şevket, Şahin, Bartu, Hakan, Yusuf, Berat, Deniz, Bertuğ

Amed Sportif'in yedekleri: Serkan, Kamil, Tekin, Oğuz, Okan, Mansur, Emre

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşmada tribünler boş kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki son maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye ilgi göstermedi. Havanın soğuk olması bunda en büyük etken olurken, Fenerbahçe'nin grubu 2. sırada tamamlamayı garantilemiş olması da tribünlerin boş kalmasında etkili oldu. Güvenlik sebebiyle Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının maça alınmamasıyla birlikte, 52 bin kişilik Ülker Stadyumu boş kaldı. Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesini yaklaşık bin kadar taraftar takip etti.

Yollar kilitlendi

Fenerbahçe'nin Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Stat çevresindeki yollar polis tarafından kapatılırken, Kadıköy ve çevresinde trafik kilitlendi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu