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CANLI - Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank Euroleague basket maçı canlı izle (Fener Galata skor kaç kaç)

THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray Odeabank ile karşılaşıyor. Maçta 4. period... Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunurken Galatasaray Odeabank ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.

CANLI - Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank Euroleague basket maçı canlı izle (Fener Galata skor kaç kaç)

26 Ocak 2017 21:38

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 85 - 80 GALATASARAY

 

FENERBAHÇE 19-27 GALATASARAY ODEABANK (1. PERİOD SONUCU)

FENERBAHÇE 41-54 GALATASARAY ODEABANK (2. PERİYOT SONUCU)

FENERBAHÇE 64-66 GALATASARAY ODEABANK (3. PERİYOT SONUCU)

İŞTE İLK 5'LER

Fenerbahçe: Dixon, Datome, Nunnaly, Kalinic, Vesely

Galatasaray OB: Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss

Galatasaray’dan Melih Mahmutoğlu’na kınama

Galatasaray, Fenerbahçe Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu’nu kınadı.

Turkish Airlines Euroleague'de bu akşam oynanacak derbi öncesi ortam gerildi. Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank, saat 20.45'te Ülker Arena'da karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi dün sarı-lacivertli kulübün televizyonuna konuşan Melih Mahmutoğlu, "Ben yarın tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provakasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provakasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız. Seyircinin sadece bizim oyunumuzu desteklemesini istiyoruz" demişti.

Melih Mahmutoğlu'nun bu açıklamalarına Galatasaray'dan tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.  

Galatasaray deplasmanda sessiz
Euroleague’de istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, deplasman maçlarından istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan henüz galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe, seriyi sürdürmek istiyor
Euroleague’de son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle tekrar zirveye ortak olan Fenerbahçe, seriyi Galatasaray Odeabank maçı ile sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Rusya deplasmanında UNICS Kazan’ı 86-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Galatasaray Odeabank basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Sports Arena'da oynanan ve saat 20.45'te başlayan karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

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