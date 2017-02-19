Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Zorlu mücadele öcesi 11'ler belli oldu. Fenjerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in dün puan kaybettiği haftada Kasımpaşa yenip aradaki puan farkını eritmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı anlatımı haberimizde...

İşte ilk 11'ler

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Sktrel, İsmail, Josef, Ozan, Mehmet Topal, Volkan, Stoch, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku , Abdullah, Koita, Castro , Adem, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 15:00

YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM CEZALI

Medipol Başakşehir'i sahasında 4-0 yenerek çok formda olduğunu gösteren Kasımpaşa'da, zorlu karşılaşma öncesinde 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Forvet hattında forma giyen Etoundi ve Batuhan, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Bu isim dışında takımın 3 önemli yıldızı, cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı kadroda yer alamayacak. Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ceza alan Robin van Persie'nin yanı sıra, Bursaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Jermain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa'ya karşı mücadelede edemeyecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA 2 KEZ BERABERE KALDI

İki takım bugüne kadar toplamda 67 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe bu maçların 58'ini kazandı. Kasımpaşa sahadan 7 kez galibiyetle ayrılan taraf olurken, bu maçlarda sadece 2 kez beraberlik çıktı. 1924 yılında oynanan ilk maçta Fenerbahçe rakibini 10-0 mağlup ederken, bu skor iki ekip arasındaki en farklı sonuç olarak da öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 1944 yılında oynanan mücadelede de rakibini farklı devirmeyi başardı. Kasımpaşa'nın 1-0 öne geçtiği karşılaşma, 10-1'lik sonuçla Fenerbahçe lehine neticelendi. İki ekip, 1959 yılında oynanan mücadelede 1-1 berabere kalırken, diğer beraberlik de 1962 senesinde gerçekleşti. İki takımın arasında oynanan son 20 maçta, eşitlik çıkmadı. Son 20 mücadelede Fenerbahçe 17, Kasımpaşa da 3 kez kazandı.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, son haftaların formda takımı Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği 90 dakikada Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yardımcı hakem olarak görev alacak. İlk yarıda oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son dönemde Kasımpaşa karşısında oldukça iyi sonuçlara imza atıyor. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 8 mücadelede galibiyete uzanırken, Kasımpaşa, rakibi önünde son galibiyetini 29 Eylül 2012 tarihinde sahasındaki maçta 2-0 kazanarak elde etti.