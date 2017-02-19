FENERBAHÇE 0-0 KASIMPAŞA

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37'Mehmet sağ kanatta hareketlenen Volkan'ı topla buluşturmak istedi ancak Volkan topu oyun alanında kontrol edemedi.

35'Stoch bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

34'Kasımpaşa tehlikeli geldi. İsmail top kaybı yaptıktan sonra gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Castro vuruşunu yaptı ancak onun vuruşu kaleye yönelmedi ve diğer kanada açıldı.

33'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

31'Fenerbahçe'de bu kez Mehmet ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.

30'Gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Wiel'in ortasını yine savunma karşıladı.

29'Gelişen Fenerbahçe atağında Wiel'in sağ kanattan ortasını savunmada Titi karşıladı.

29'Topla oynama oranları: Fenerbahçe %61 Kasımpaşa %39

21'Fenerbahçe etkili geldi. Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladıktan sonra dönen topu alan Souza ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

20'Titi Veysel'e yapılan faulde serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Koita top kaybı yaptı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Volkan'ın sol kanattan ortası Ramazan'da kaldı.

19'İsmail Veysel'e faul yaptıktan sonra topu yere vuran Stoch sarı kart gördü.

15'Olivier Veigneau serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Eduok orta yapmak isterken İsmail araya girdi ve EDuok'a orta yapma şansı vermedi.

İHA DETAY: Fenerbahçe taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası bugün tribünleri boş bıraktı. Tribünlerde olan taraftar sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu görüntü futbolcuları da şok etti.

13'Olivier Veigneau serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Kasımpaşalı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

12'Adem Wiel'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Konuk ekip orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

11'Bu kez Fenerbahçe etkili geldi. İsmail sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Volkan'a pasını verdi. Volkan'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta top dışarıya gitti.

7'Castro'nun sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Castro bir kez daha ortasını yaptı ancak onun ortası Volkan'da kaldı.

6'Castro'nun kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında Olivier Veigneau'nun sol kanattan ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Konuk ekip korner kullanacak.

3'İlk dakikalarda topun hakimiyeti Fenerbahçe'de. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

2'Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Ozan'dan önce savunma araya girdi.

1'Kadıköy'de az sayıda Fenerbahçe taraftarı takımlarına destek veriyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Sktrel, İsmail, Josef, Ozan, Mehmet Topal, Volkan, Stoch, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku , Abdullah, Koita, Castro , Adem, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM CEZALI

Medipol Başakşehir'i sahasında 4-0 yenerek çok formda olduğunu gösteren Kasımpaşa'da, zorlu karşılaşma öncesinde 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Forvet hattında forma giyen Etoundi ve Batuhan, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ise Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Bu isim dışında takımın 3 önemli yıldızı, cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı kadroda yer alamayacak. Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ceza alan Robin van Persie'nin yanı sıra, Bursaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Jermain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa'ya karşı mücadelede edemeyecek.

İLK YARI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İlk yarıda oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son dönemde Kasımpaşa karşısında oldukça iyi sonuçlara imza atıyor. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 8 mücadelede galibiyete uzanırken, Kasımpaşa, rakibi önünde son galibiyetini 29 Eylül 2012 tarihinde sahasındaki maçta 2-0 kazanarak elde etti.

İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

- Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı.