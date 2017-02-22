Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında evinde Rus temsilcisi Krosnadar ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Kanarya’da tek hedef turu geçmek. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak.

İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie.

Krasnodar: Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov

Fenerbahçe’ye 2 farklı galibiyet lazım

Deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertli takımın turu geçmesi için Fenerbahçe'nin karşılaşmayı en az 2 farklı skorla kazanması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, Rus temsilcisini 1-0 mağlup ederse mücadele uzatmalara gidecek. Maç berabere veya tek farklı skorla biterse de sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

Skrtel takıma dönüyor

İlk maçta sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen Martin Skrtel, takıma geri dönüyor. Yarın oynanacak karşılaşmada Teknik Direktör Dick Advocaat’ın görev vermesi halinde Slovak oyuncu da forma giyebilecek. Bunun yanında sarı kart ceza sınırında bulunan Volkan Demirel, Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım Krosnadar maçında kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Düdük Pawel Raczkowski

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar ile yarın oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Radosaw Siejka olacak.

Dick Advocaat: “Umarım yarın şans da yanımızda olur”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın sahada çok iyi oynadığını söyleyerek, “Bazen yanınızda şansın da olması gerekiyor. Umarım yarın şans da yanımızda olur” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kuban Krasnodar maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi. Fenerbahçe’nin son dönemde gol yollarında etkisiz kalmasını takımın şanssızlığına bağlayan Advocaat, “Biz aslında hep hücuma dönük oynamaya çalışıyoruz. 3 forvet ve 2 ofansif orta sahayla mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 oyuncumuz cezalıydı. 3 iyi oyuncunuz cezalıysa ve eksikliği dikkat çekiyorsa, bu sizi daha iyi bir takım haline getirmiyor. Pazar günü de söylemiştim, oyuncularımın mücadelesi konusunda bir sıkıntım yok. Maçı bir daha izlerseniz, çok iyi mücadele ettiler. Ama öyle bir an geliyor ki, bazen şansa da ihtiyaç oluyor. Umarım yarın şans da yanımızda olur” ifadelerini kullandı.

“Van Persie her zaman fark yaratır”

Robin van Persie’nin ilk maçta fit olmadığı için kadroda yer almaması üzerine de konuşan Advocaat, “Robin van Persie, yarın maçta bizimle olması açısından büyük bir şansı var. Kadroda yer alacak ve bizim için olumlu anlamda fark yaratabilecek durumda. Fit olduğunda her zaman fark yaratır ve şu anda da fit durumda” diye konuştu. Advocaat ayrıca İsmail Köybaşı ve Gregory van der Wiel’in de Kasımpaşa maçında iyi oynadığını, kadroda olmamaları için de bir sebep bulunmadığını söyledi.

“Roman bizim için çok önemli bir isim”

Fenerbahçe’nin Rus futbolcusu Roman Neustadter’in kadroda yer bulamaması nedeniyle sorulan soruyu yanıtlayan Advocaat, “Roman Neustadter, bizim için çok önemli bir futbolcu. Normalde Rusya Milli Takımı forması da giyiyor. Ama buradaki sorun aslında, onun önünde iki tane harika stoperin bulunması. Bu nedenle düzenli oynaması zor görünüyor. Türkiye’deki bütün takımlarda rahatlıkla oynayabilir. Skrtel ve Kjaer’in bu bölgede oynaması nedeniyle forma giyemiyor. Defansif orta sahada da forma giyebilecek bir oyuncu ancak bizde bu tarz oyuncu da fazlaca var” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlar maça gelse, daha farklı oynarız”

Manchester United ve Feyenoord maçlarında takımın çok iyi oynadığının hatırlatılması üzerine konuşan Advocaat, “Sadece Manchester United ve Feyenoord değil, Galatasaray, Zorya ve Beşiktaş maçlarını da dikkate almamız lazım. Bu maçlarda da iyiydik. Ancak şu anda takımın daha düşük performans sergilemesine sebep transfer midir bilmiyorum. Ama bu maçları dolu statta oynadık. Bunun etkisi büyük. Sebep bu mudur bilmiyorum ama taraftarların geldiği maçlarda daha iyi oynadık. Üst düzey kulüplerde dolu statlarda oynamak istersiniz. Taraftarlar da sizin işinizin bir parçasıdır. 2 hafta önce Bursa’ya gittik, tıklım tıklımdı. Dolu tribünler önünde oynadık. Ama kendi stadımıza geliyoruz, 10-12 bin kişi var” şeklinde konuştu.

“Transfer için her şeyi yaptık ama olmadı”

Devre arasında transfer için çok çabaladıklarını, yönetimin de transferi bitirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, “Transfer için 3, 4 yeni oyuncu üzerinde yoğunlaşıp çalışmalarımızı yaptık. Ama ya çok para istediler ya da gelmek istemediler. Ya da yanlış oyuncu olduğunu düşünüp transfer etmek istemedik. Eğer bir oyuncu sıradan bir oyuncuysa ve alırsanız, sadece kadrodaki oyuncu sayısını yükseltirsiniz. Bir oyuncu gelmek istemiyorsa, zaten getirmenin manası yoktur. Şunun altını çizmek istiyorum, yönetimimiz başkanımız transfer için çok çalıştı. Birçok ülkeye seyahat ettiler, görüşmeler yaptılar. Ama bazı oyuncular ya çok pahalıydı ya da gelmek istemedi. Böyle olunca da transfer yapamadık” diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'nde tek hedeflerinin Krasnodar maçını kazanarak bir üst tura yükselmek olduğunu söyledi. Skrtel, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile yarın oynanacak Son 32 Turu rövanş karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Martin Skrtel, Krasnodar maçı öncesinde Teknik Direktör Dick Advocaat ile birlikte basın toplantısına katıldı. Bu maçın hem kulüp hem de takım adına çok önemli olduğunu söyleyen Skrtel, “Bir sonraki tura yükselmek istiyoruz. Tek isteğimiz bu ve sadece bu düşünceyle sahaya çıkacağız. İyi bir skor alıp bir sonraki tura yükselmek için elimizden geleni sahaya yansıtacağız” dedi.

“Savaşmaya hazırız”

Takımın sahada her şeyini vermeye hazır olduğunu söyleyen Skrtel, “Son karşılaşmada aldığımız skor ve performans takım içindeki havaya katkı sağlayan bir skor olmadı. Ama takımın bir parçası olarak, tüm oyuncuların savaşmaya, sahada her şeylerini vermeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Futbolda bunlar vardır. Bazen daha iyi bazen daha kötü bir dönem yaşarsınız ama bunu değiştirmek bizim elimizde. Yarın da kalitemizi göstermek, Krasnodar’dan daha kaliteli bir ekip olduğumuzu göstermek için elimizde bir şans var. Umarım iyi bir sonuç alıp bunu da sahaya yansıtabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Herkes işini yapmak için burada”

Teknik Direktör Dick Advocaat’ın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin kendilerini etkilemediğini de sözlerine ekleyen Skrtel, “Hocanın ayrılacağı haberleri bizim işimizi etkilemiyor. Bizim amacımız işimizi en iyi şekilde yapıp bunu sahaya yansıtabilmek. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Ligi daha zorlu”

Bir Rus gazetecinin, “Daha önce Rusya Ligi’nde de forma giydiniz. Türkiye Ligi mi, Rusya Ligi mi daha zorlu” sorusunu yanıtlayan Skrtel, “Rusya’da da forma giydim ama oynadığım dönem 10-12 sene önceydi. O zamandan bu zamana çok şey değişmiştir Rusya’da. Benim oynadığım dönemde de Rus Ligi kaliteli isimlere sahipti. Oynamak çok kolay değildi. Ancak burası çok daha kaliteli oyunculardan kurulu takımlara sahip. Türkiye Ligi, Rusya’ya göre daha kaliteli bir lig” diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe’den taraftara uyarı

UEFA, Avrupa Ligi’nde oynanacak Krosnadar-Fenerbahçe maçını ‘yüksek rizikolu maç’ statüsüne aldı. Bunu üzerine sarı-lacivertli kulüp, güvenlik tedbirleriyle ilgili taraftarlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00’da evinde Krosnadar ile karşılaşacak. UEFA, ‘Yüksek Rizikolu Maç' statüsüne aldığı karşılaşma için güvenlik delegesi ataması yaptı. Sarı-lacivertli kulüp bu karşılaşma öncesinde taraftarlar için uyarılarda bulunarak, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Takımımızın, 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00’da Krasnodar takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşması, UEFA tarafından 'Yüksek Rizikolu Maç' statüsüne alınmıştır. Bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır. Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında, evimizde ve deplasmanda yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, önemli mağduriyetler yaşamıştır. Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;

- Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,

- 90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

- Stadyum girişinde -güvenlik görevlileri tarafından alınacağı için- stada gelirken yanınızda bozuk para taşımamanız,

- Merdiven boşluklarında oturulmaması,

- Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

- Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

- Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

- Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

- Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır.

Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.”

Igor Shalimov: “Turu geçmek istiyoruz”

Fenerbahçe’nin rakibi Kuban Krasnodar’ın Teknik Direktörü Igor Shalimov, skoru korumak için değil, turu geçmek için sahaya çıkacaklarını belirtti. Kuban Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe’ye karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “Rakibimizin oyununu ve stratejisini inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Ama çok çok iyi bir sonuç alamadık bizim açımızdan. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır. İyi hazırlandık bu maça” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik konusu bizim işimiz değil”

Türkiye’de güvenlikle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Shalimov, “Biz bu tarz konuları düşünmüyoruz. Avrupa Ligi’nde oynuyoruz ve bu tarz ciddi konuları bu konulardan sorumlu insanlar hallediyor. Biz oyuna konsantre oluyoruz ve başka şeyle ilgilenmiyoruz” diye cevapladı.

“Skoru korumaya çalışırsak kötü olur”

Sahaya skoru korumak için çıkmayacaklarının altını çizen tecrübeli hoca, “Takım skoru korumak isterse sonu kötü olur. Böyle bir düşüncemiz yok. Eğer devam edersek tabii ki ofansif oyun oynayacağız. Defans yapacağız diye bir şey yok. Defansımız da güçlü ve rakibin oyunu zorlaştırmaya çalışacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır bizim açımızdan. 0-0 devam ederse gol de atmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

“Biz kendi oyunumuzu oynayacağız”

Teknik Direktör Igor Shalimov’un ardından değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını belirterek, “Hiç şüphesiz ki Fenerbahçe’nin çok iyi oyuncuları var. Van Persie gibi yıldız isimler var. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlarla oyunumuza değil, takım oyununa bakıyoruz. Fenerbahçe’nin kazanıp kazanmayacağını yarınki oyunda görürsünüz. Biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Krasnodar son idmanını yaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Kuban Krasnodar, yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde son hazırlığını yaptı. Ülker Stadyumu'nda Teknik Direktör Igor Shalimov'un basın toplantısının ardından başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Rusya'da oynanan maçı 1-0 kazanan Krasnodar, rövanş karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı.