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CANLI - Galatasaray 24 Erzincanspor maçı kaç kaç özet ve golleri izle (GS Erzincan)

Galatasaray, sahasında 24 Erzincanspor ile Türkiye Kupası maçına çıkıyor. 2 ekibin karşılaşmasında Cimbom'a beraberlik yetiyor. Maçta ilk yarı... Galatasaray 24 Erzincanspor maçı kaç kaç özet ve golleri izle (GS Erzincan)

CANLI - Galatasaray 24 Erzincanspor maçı kaç kaç özet ve golleri izle (GS Erzincan)

24 Ocak 2017 18:21

GALATASARAY 0-0 24 ERZİNCANSPOR

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

Maç başladı...

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, de jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

Galatasaray'ın yedekleri: Ahmet Şen, Yasin, Selçuk, Kerem, Cavanda, Soner, Birhan

ERZİNCANSPOR: Ahmet, Alparslan, Ahmet Kaan, Zeynel, Cebrail, Cenk, Yasin, Safa, Ömer, Oğuz, Ali

Erzincanspor'un yedekleri: Nurettin, Güney, Barış, Erdi, Atilla, Ahmet, Umut

52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlaspor'un lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

A2 TV KANAL FREKANSI

A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.

TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)

A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?

Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.

A2 TV (GALATASARAY - ERZİNCANSPOR MAÇI) CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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