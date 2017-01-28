GALATASARAY 4-0 AKHİSAR BELEDİYESPOR

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İlk yarıda uzatma dakikası oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray soyunma odasına 4-0 önde gidiyor.

45'İlk yarının son dakikalarda Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

45'Akhisar Belediyespor'da Aykut kenarda oyuna girmek için hazırlık yaptı ancak daha sonra kulübeye geri döndü.

44'Galatasaray atağa çıkmadan önce Josue'ye faul yapan Adu sarı kart gördü.

43'Hızlı gelişen Galatsaray atağında Sneijder savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

41'Gelişen Galatasaray atağında Sneijder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

41'GOL!

40'Gelişen Akhisar Belediyespor atağında Olcan ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

39'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

38'Akhisar Belediyespor savunmasından gönderilen uzun pasta Vaz Te topu kafayla Özer'e indirmek istedi ancak Sabri araya girdi ve topu kalecisine aktardı.

34'Akhisar Belediyespor oyuna yeniden başladı.

33'Gelişen Galatasaray atağında Sneijder'in şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunu Fatih çıkardı. Devam eden pozisyonda Yasin boş kaleye topu ağlara gönderdi.

33'GOL!

32'Top bu dakikalarda Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi arlarında pas yapıyor.

28'Topla oynama oranları: Galatasaray %66 Akhisar Belediyespor %34

27'Galatasaraylı oyuncular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

26'Akhisar Belediyespor bir kez daha oyuna başladı.

25'Hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahadan topu alan Bruma ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra Podolski'yle duvar pası yaptı ve sonrasında ceza sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

25'GOL!

24'Ömer'in sol kanattan yaptığı ortada Hakan Balta savunmada topu karşıladı.

23'Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

22'Akhisar Belediyesporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

21'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

17'Olcan savunmanın arkasına koşu yapan Vaz Te'yi topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

16'Akhisar Belediyespor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olmaya başladı.

15'Gelişen Akhisar Belediyespor atağında Lopes'in sağ kanattan ortasını bu kez Carole karşıladı.

14'Olcan Adın'ın sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Hakan Balta topu kafayla uzaklaştırdı.

13'Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak Fatih zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

12'Gelişen konuk ekip atağında Ömer savunmanın arkasına koşu yapan Vaz Te'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girerek topu takımına kazandırdı.

11'Sneijder'in kullandığı ikinci kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

11'Sneijder'in kullandığı kornerde Hakan'ın kafa vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Galatasaray bir kez daha korner kullanacak.

10'Akhisar Belediyespor oyuna yeniden başladı.

9'Sneijder korneri paslaşarak kullandıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Semih kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

9'GOL!

9'Bruma sol kanattan orta yapmak isterken Lopes araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

8'Sabri sağ kanatta topla buluştuktan sonra önünde hareketlenen Yasin'i düşündü ancak Ömer zamanında araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

3'Galatasaray karşılaşmaya etkili başladı.

2'Sneijder'in sol kanattan kullandığı kornerde Fatih yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

1'Galatasaray tehlikeli geldi. Sneijder'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşunu Ömer çizgiden çıkardı. Galatasaray korner kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Hasan Ali, Adu, Olcan, Özer, Vaz Te

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

Olcan, TT Arena’da Galatasaray'a karşı 11'de



Akhisar Belediyesporlu Olcan Adın, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez TT Arena’da karşı karşıya gelecek. Adın, sarı-kırmızılılara karşı ilk 11'de mücadele edecek.

Galatasaray, TT Arena’da Akhisar Belediyespor ile karşılaşırken, aynı zamanda eski oyuncusu Olcan Adın’a karşı da mücadele edecek. Sezon başında sözleşmesi feshedilen Olcan, sezon başı transfer döneminde bir takımla anlaşmamış, devre arasında Akhisar’a transfer olmuştu.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sarı-kırmızılı ekibe karşı TT Arena’da oynanacak mücadelede Olcan'a ilk 11’de görev verdi.

Galatasaray’da Chedjou kadroda

Galatasaray’da Aurelien Chedjou, Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Riekerink, tecrübeli futbolcuyu 18 kişilik kadroya aldı.

Tuzlaspor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 56. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında yönetimin tepkisini çeken Aurelien Chedjou, 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Devre arasında adı gönderilecekler listesine giren, ancak cazip bir teklif gelmediği için kulüpte kalan Chedjou, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından oynanan 3 maçta kadroya dahil edilmemişti. Cezasını doldurmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Elazığspor ve Erzincanspor maçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karabükspor ile oynanan lig maçında da kadroya dahil edilmeyen yıldız savunmacı, 4 maç aranın ardından 18 kişilik kadroya alındı.

-Süper Lig'in 18 haftasında 36 puan toplayan sarı-kırmızılı takım 3. sırada yer alırken, 21 puanı olan Akhisar Belediyespor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

-Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Nigel de Jong ile geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçında bu sezon dördüncü kez sarı kart gören yeni transfer Ahmet Çalık, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek.

-Sarı-kırmızılı takımda cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında görev yapamayan Wesley Sneijder sahadaki yerini alabilecek.