CANLI: Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç? GS Kasımpaşa maçı geniş özet ve golleri izle

GALATASARAY 0-1 KASIMPAŞA

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47'Kasımpaşa ilk dakikalarda sol kanadı kullanarak pozisyon geliştirmeye çalışıyor.

46'Turgut Doğan Şahin maçın ikinci yarısında Adem Büyük'ün yerine görev yapacak.

46'Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı.

Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Ahmet Çalık'ın Podolski'yi düşünerek gönderdiği top auta çıktı.

45'Sneijder'in içeri yaptığı ortaya çıkan kaleci Ramazan topu kontrol etti.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44'Ahmet Çalık'la girdiği ikili mücadelede Pavelka yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

43'Rakip ceza sahasında topla buluşma: Galatasaray 8 / Kasımpaşa 3

43'Kasımpaşa serbest vuruşla kendi ceza sahasından oyuna başlayacak.

42'Sneijder'in rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kırmızılılar önemli bir hücumdan yararlanamadı.

41'Kasımpaşa hazırlık paslarıyla rakip yarı alana gitmeye çalışıyor. Galatasaray savunması baskı yapıyor

40'Tolga'nın içeri gönderdiği ortaya kafasıyla Selçuk İnan dokundu ama top az farkla auta gitti.

39'Sneijder'den aldığı pasla sol kanattan içeri orta yapan Carole'ün gönderdiği topu Popov kornere yolladı

38'Sabri-Yasin ikilisi sağ kanadı kullanarak rakip yarı sahaya geldi. Savunmaya çarpan top sonrası sarı kırmızılılar taç kullanacak.

37'Topla Buluşma: Tolga 43 / Selçuk 42 / Sneijder 35

36'Galatasaray sağ kanadı kullanarak Yasin'le pozisyon arıyor.

25'Sol kanattan Adem Büyük çalımlarla ceza sahasına girip boş pozisyondaki Castro'ya çıkardı, Castro'nun vuruşunda top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.

25'GOL CASTRO

24'Galatasaray geride kalan 24 dakikada kanatları kullanarak pozisyon bulmaya çalıştı. Bruma oyunda kaldığı bölümde etkili olsa da Tudor tarafından kenara alındı.

23'Sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortada Hakan Balta topa sahip oldu.

22'Selçuk'un Podolski'ye gönderdiği ara pasa koşan Alman golcüden önce, kaleci Ramazan kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

20'Kasımpaşa sol kanattan ilerlemeye çalışırken Sabri kademeye girdi ve topu Muslera'ya gönderdi.

19'Yayıncı kuruluş tarafından Bruma 'nın sakatlandığı şeklinde bilgi verildi fakat oyundan çıkan Bruma'nın sakat bir görüntüsü yoktu. Yıldız oyuncu oyundan alındığına dair şaşkınlıkla kenara geldi.

18'Bruma'nın yerine oyuna Rodrigues girdi.

16'Galatasaray'da sürpriz bir değişiklik yapılacak. Sakatlanan Bruma'nın yerine Rodrigues oyuna girmek için hazırlanıyor.

15'Adem-Castro paslaşmasıyla ilerlemeye çalışan Kasımpaşa'da savunamdan seken topu önünde bulan Eduok'un şutu Muslera'da kaldı.

15'Sneijder'in Bruma'yı düşünerek gönderdiği pasta Popov araya girdi.

14'Kasımpaşa hücumunda Sadiku'ya gönderilen topu savunmada Ahmet Çalık aldı.

14'Pavelka'nın Selçuk'a yaptığı hareket sonrası sarı kırmızılılar faul atışı kullanacak.

13'Galatasaray orta sahasının kaptığı topla ilerleyen Yasin ceza sahasına yakın noktada yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya maçı devam ettirdi.

12'Sağ kanattan üst üste kullandığı iki taç atışıyla Kasımpaşa rakip kaleye ilerlemeye çalışıyor.

10'Tolga Ciğerci rakibi Pavelka'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

3'Sarı kırmızılılar seyircisiz oynanan mücadeleye iyi başlayarak topa sahip oldu ve rakip kaleyi yokladı.

2'Galatasaray'ın etkili başlangıcı ve sonrasındaki tehlikesi bu dakikada da devam ediyor.

1'Sağ kanattan Bruma'nın geliştirdiği atakta top önce sol kanada ardından da Podolski'ye geldi, Poldi'nin ceza sahası içine girip çektiği şutu kaleci Ramazan kurtardı.

1'Maçın ilk tehlikeli hücum santrayla birlikte Galatasaray'dan geldi.

1'Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla maç başladı.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

KASIMPAŞA: Ramazan,Popov,Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek.

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa önünde de iyi bir futbol ortaya koyup, 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Ligdeki son 5 maçında, önemli rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilip, Adanaspor ile Bursaspor önünde kazanan Galatasaray, 4. sırada bulunurken, kalan 5 müsabakasından alacağı puanlarla 3. durumdaki Fenerbahçe'yi yakalamak için mücadele verecek.

Haftaya 52 puanla 4. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, puan tablosunda 3. durumdaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesi, tedavisi süren Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ceza sınırında 5 oyuncu

Galatasaray'da Kasımpaşa müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.