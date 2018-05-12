CANLI | Galatasaray - Yeni Malatyaspor canlı izle goller izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.



Süper Lig'in geçtiğimiz haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşüne devam etmişti. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalmıştı.



Galatasaray ligde topladığı 69 puanla lider durumda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor.



Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazanmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmi ve Fatih Terim göreve başlamıştı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU



Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelenin yayıncısı belli oldu. Saat 19.00 Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.



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