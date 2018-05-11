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CANLI | Gazişehir - Boluspor canlı izle goller izle

Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak. İşte Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları...

CANLI | Gazişehir - Boluspor canlı izle goller izle

11 Mayıs 2018 17:44

Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak.


Saat 21.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay olacak.


Gazişehir Gaziantep ligi 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Boluspor ise 3. olarak play-off gelmeyi başardı.


GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BOLUSPOR MAÇININ YAYINCISI DA BELLİ OLDU


Spor Toto 1. Lig play - off ilk maçında oynanacak Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının yayıncısı da belli oldu. Saat 21.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 2'den naklen ekranlara gelecek.


GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BOLUSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BOLUSPOR MAÇININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

 

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