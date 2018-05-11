CANLI | Gazişehir - Boluspor canlı izle goller izle

Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak.
Saat 21.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcıları ise Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay olacak.
Gazişehir Gaziantep ligi 5. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Boluspor ise 3. olarak play-off gelmeyi başardı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP - BOLUSPOR MAÇININ YAYINCISI DA BELLİ OLDU
Spor Toto 1. Lig play - off ilk maçında oynanacak Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının yayıncısı da belli oldu. Saat 21.00'de Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 2'den naklen ekranlara gelecek.
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