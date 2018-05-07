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CANLI | Göztepe - Yeni Malatyaspor canlı izle goller izle

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de Göztepe kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşya gelecek. İşte Göztepe Yeni Malatyaspor maçını canlı izleme rehberi ve maçın detayları

CANLI | Göztepe - Yeni Malatyaspor canlı izle goller izle

07 Mayıs 2018 17:21

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak.


Tamer Tuna yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise şimdiye kadar topladığı 39 puanla 11. sırada bulunuyor.


Ligde geçen hafta Göztepe kendi sahasında Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Yeni Malatyaspor ise Akhisarspor ile 0-0 berabere kalmıştı.


Öte yandan iki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçı Göztepe 3-2 kazanmayı başarmıştı.


GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MAÇININ YAYINCISI BELLİ OLDU


Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadelenin yayıncısı da belli oldu. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR KARŞILAŞMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


GÖZTEPE - YENİ MALATYASPOR MÜCADELESİNİN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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