HAPOEL BEER-SHEVA 0-0 BEŞİKTAŞ

STAT: Turner

SAAT: 23:05

HAKEM: Martin Atkinson

HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Radi, Nwakaeme, Hoban, Melikson, Ogu, Barda.

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Tosic, Mitrovic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Babel, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak.

İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak.