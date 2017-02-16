Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » CANLI: Hapoel Beer Sheva Beşiktaş UEFA maçı geniş özet ve golleri izle | BJK Hapoel canlı izle

CANLI: Hapoel Beer Sheva Beşiktaş UEFA maçı geniş özet ve golleri izle | BJK Hapoel canlı izle

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak. İşte maçın ilk 11'leri...

CANLI: Hapoel Beer Sheva Beşiktaş UEFA maçı geniş özet ve golleri izle | BJK Hapoel canlı izle

16 Şubat 2017 21:51

HAPOEL BEER-SHEVA 0-0 BEŞİKTAŞ

STAT: Turner

SAAT: 23:05

HAKEM: Martin Atkinson

HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Radi, Nwakaeme, Hoban, Melikson, Ogu, Barda.
TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Tosic, Mitrovic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Babel, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlı takım, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

Beşiktaş, 4 sezon sonra İsrail'de bir maça çıkacak.

İsrail temsilcileriyle son maçını 2011-2012'de Maccabi Tel Aviv ile yapan siyah-beyazlı takım, bu mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

Aboubakar, Beck ve Adriano cezalı

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezaları nedeniyle Vincent Aboubakar ve Andreas Beck, Hapoel Beer-Sheva karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı ve 6-0 mağlup olduğu müsabakada her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü.

Sarı kart cezalısı Adriano Correia da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımını yalnız bırakacak. 

Etiketler: beşiktaş, beşiktaş hapoel, beşiktaş hapoel golleri izle, bjk hapoel beer shava, geniş özet, göl, hapoel beer sheva, mobil izle, özet, spor haberleri, UEFA MAÇI


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!